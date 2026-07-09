強颱巴威逼近！女友仍要回家「看狗」 他拒接送：我這樣很過分嗎

颱風天該不該開車接送另一半？一名男網友昨（8）日在Dcard發文表示，他與女友目前同居，自己平時有開車，女友原訂禮拜五回家、禮拜六再請他到捷運站接她，不過適逢強颱巴威逼近，讓他不太願意特地冒著風雨開車出門。

原PO表示，其實女友這周並沒有非回家不可的理由，只是因為家中最近新養了狗，她想回去看看。不過考量颱風來襲，天候不穩、開車風險也較高，因此他事先向女友表明立場：「妳要回家我沒有意見，但這周颱風，我不打算特地開車去捷運站接送，所以妳回來要自己安排交通。」

他坦言，自己並不是反對女友回家，也不是完全不願意接送，只是認為既然明知颱風天外出不方便，仍堅持回家，就應該自行安排回程交通，而不是把接送責任交給他。對此，原PO也無奈詢問網友：「我這樣很過分嗎？」

貼文曝光後，不少網友認為原PO做法合理，「狗是有時限會消失是不是，一定要在有颱風來的這周末看」、「她回來的理由很爛，不能等下周颱風過去嗎？這次颱風真的很強」、「颱風天硬要出門的人，如果出意外都叫活該」、「颱風天她不能自己叫Uber？強迫你颱風天出門跑這一趟」、「我完全不會這樣叫人家接，明知道颱風又堅持要去，就搭計程車」、「她要為自己的堅持負責，沒有人需要為她的任性買單」。

不過，也有網友持不同看法，認為情侶之間本來就該互相照顧，「沒有哪一方對、哪一方錯，是我的話我會載，畢竟女朋友不都是交來疼的嗎？況且颱風天也危險」、「我們家開車的是我，如果是我老公有這個需求，我會去接他，因為只是到捷運站而已」、「車子不就是這時候用的嗎？」；也有人提醒，若原PO這次選擇讓女友自行處理，未來遇到自己需要幫忙時，也應尊重對方做出相同選擇。

事實上，隨著強颱巴威逐漸接近台灣，中央氣象署9日下午公布最新120小時颱風暴風侵襲機率，全台已有10縣市突破9成。其中，基隆市、台北市、新北市、桃園市及宜蘭縣侵襲機率達100%，連江縣99%，新竹縣市及花蓮縣98%，苗栗縣96%，顯示北台灣首當其衝，未來幾天風雨將逐漸增強，也讓「颱風天該不該出門接送」掀起網友熱議。