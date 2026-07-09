驗孕兩條線先笑後哭 準爸爸一看月子中心價格愣：是不是多一個0

老婆懷孕原本是喜事，但月子中心價格卻讓準爸爸瞬間壓力爆棚。一名男網友在Dcard發文直呼，「（妻子）驗出兩條線的時候我笑了，但看到月子中心的價格我哭了」，沒想到才剛準備迎接新生命，就先被月子中心費用震撼。

原PO表示，其實早在妻子生理期延遲時，心裡多少已有準備，但真正看到驗孕棒出現兩條線，腦袋仍空白了幾秒，接著從沙發上彈起來，既開心終於要當爸爸，也意識到接下來要開始面對產檢、育兒用品、孕婦禁忌、待產包等一連串功課。

他透露，妻子得知懷孕後，立刻進入「孕婦戰鬥模式」，每天提醒他要注意葉酸、排假產檢、看車、研究寶寶用品，其中最常被提起的，仍是「月子中心」四個字。妻子陸續傳了近十家產後護理之家資料給他，訊息一打開，不是月子中心網址，就是入住開箱文，還會問他「你覺得這間怎麼樣？」

原PO坦言，自己嘴上多半回「好好好」、「不錯不錯」、「妳喜歡就好」，畢竟孕婦最重要，只要妻子覺得安心，他原則上不會反對。不過，身為主要負擔開銷的人，看到月子中心費用後，仍忍不住直呼：「我的錢包默默在作痛。」

他指出，若以住一個月來看，費用隨便估算就要10萬至20萬元，且這還不包含升等房型、寶寶寫真或其他加購方案。他直言，第一次看到價格時，甚至懷疑自己「是不是多看一個0」。

原PO也強調，自己並非否定月子中心的重要性，更不是認為「在家坐月子就好，幹嘛花這個錢」的豬隊友老公。他理解產後媽媽需要休息、傷口需要照顧，新生兒也需要專業人員協助，這些他都支持；只是站在支出方角度，看到動輒20萬元的數字，仍難免產生疑問：「月子中心到底是不是必要？還是其中有一部分，其實是被整個產業塑造出來的標配焦慮？」

貼文曝光後，不少網友站在孕婦角度，認為月子中心費用雖高，但若經濟能力許可，仍是一筆值得投資的開銷，「這種事情不是應該要討論好、有共識再來懷孕嗎？講白點，如果連月子中心這筆費用會成為負擔的話，真的不要生」、「別人的想法不重要，重要的是承擔懷孕痛苦與風險的老婆想不想住」、「花20萬可以不被唸一輩子，你說是錢的問題嗎？」、「20萬而已，還只是月子中心中低價位欸」。

也有過來人分享自身經驗，直言月子中心對新手爸媽來說確實有幫助，「月中很值得啊，能讓媽媽好好休息，也有專業人士教怎麼照護」、「當初也是花30萬包月子中心30天，出中心後再請月嫂住家裡幫15天，不然真的很累」。

不過，也有網友建議原PO可以與妻子討論折衷方案，不一定只能在「住滿高價月中」與「完全不住」之間二選一。有人建議，可以比較不同價位與天數，「老婆，這間好像也不錯，但是價格便宜不少」、「A比較貴，我們住15天；如果B比較便宜，住25天怎麼樣？」也有人認為，若短期現金壓力較大，可以詢問是否能分期付款，或把省下的費用用在之後的育兒支出、夫妻旅行等安排上。

事實上，少子化浪潮持續衝擊台灣人口結構，也逐步影響周邊母嬰產業。多位婦產科醫師指出，產科面臨「量縮、成本升、人才流失」三重壓力，不僅基層診所接連歇業，連坐月子中心也出現倒閉與轉型潮，整體產業進入寒冬。