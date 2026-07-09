婆婆抱孫總自稱「媽媽」不還孩子 媳婦困惑發文…網勸快就醫

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，抱怨婆婆每每在抱孫子時自稱「媽媽」，讓她相當困擾。她表示，自從兒子出生以來，婆婆常把孩子從她身上抱走，然後對孫子說「來，媽媽抱抱，媽媽拍拍」，身分錯置，令她傻眼。

原PO表示，這種情形每周回婆家時都會發生。甚至兒子哭鬧伸手要媽媽抱時，原PO也開口了，婆婆也裝作沒看到，堅持自己哄孫子。只有當丈夫和公公在場，要求婆婆「放手」時，婆婆才願意將孩子交還給她，還不忘加上一句「好啦好啦～要找媽媽了啦～」。

這種情況讓原PO感到不解，她質疑婆婆是否真的記不得自己的身份，或者這是一種故意的行為。尤其是在外人面前，這種情況更讓人尷尬，讓她擔心兒子的認知會受到影響。

貼文曝光後，網友們紛紛表示關注，多數人懷疑婆婆可能有失智症，建議帶她去看醫生。也有網友建議媳婦應該直接指出問題，或者減少與婆家的往來，以免引發不必要的爭議。