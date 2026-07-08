夫稱加班！智慧手錶定位摩鐵 人妻冷靜記錄：2個月去「運動」8次

智慧型穿戴裝置竟意外成為抓包外遇的關鍵！一名女網友發文表示，她與老公結婚4年，育有一名2歲孩子，原本從未懷疑過丈夫，直到某次生日當天，老公臨時以「公司有事」為由取消約會，她無意間查看兩人共享的健身資料，才發現對方當晚竟出現在汽車旅館（摩鐵），讓她當場心寒。

原PO在Dcard發文表示，老公近半年常以加班為由晚歸，她一開始並沒有多想。直到上個月她生日，兩人原本約好要一起吃大餐，甚至已經先把小孩託給保母照顧，沒想到老公卻臨時表示公司有事，無法赴約。

原PO只好一個人吃飯，回家後滑手機時，突然想到兩人的智慧手錶有共享健身資料，便點開查看。沒想到畫面顯示，老公當天晚上9點曾「運動」40分鐘，且心率偏高，更讓她震驚的是，定位地點竟是一間汽車旅館。

她表示，當下沒有崩潰大哭，而是冷靜地把畫面截圖下來，並從那天起開始每天記錄老公的行蹤。她發現短短2個月內，老公共出現11次「加班」，其中8次定位都在同一間汽車旅館。

原PO隨後將資料完整整理成資料夾，甚至連時間軸都排好。在一個適當時機，她把iPad放在餐桌上，點開整理好的資料夾推到老公面前，只說了一句：「你自己看完再說話。」

她形容，老公當場臉色發白的樣子，自己這輩子都不會忘記。事後，老公每天向她下跪道歉，聲稱只是一時鬼迷心竅，但她已將所有資料交給律師看過，目前最猶豫的只有一件事，就是孩子才2歲，不知道該直接離婚，還是先談到自己想要的條件再離。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「學到了，送智慧手錶可以抓外遇」、「我是妳小孩，我不會想要一個出軌偷吃的爸爸」、「請不要猶豫離婚，然後不要虧待自己，該拿好拿滿的錢請全部拿」、「這個男的應該要付出代價」。

也有網友建議，原PO既然已經諮詢律師，就應該以法律意見為主，「跟律師討論吧，感情沒有了就只剩談錢，之後跟他討論記得錄音錄影，要有證據。」也有人提醒，若涉及小孩扶養費與離婚條件，最好留下白紙黑字或透過法院處理，避免日後對方反悔，「先顧好自己跟小孩吧。」

事實上，婚姻破裂在台灣並非少數。內政部統計指出，2024年我國離婚／終止結婚對數共5萬3,351對，有偶人口離婚率為10.5‰（相當於每1000位已婚人口中，約有10.5人離婚）；其中離婚者婚齡中位數為8.3年，且以結婚未滿5年者占33.6%最多，5年至未滿10年者占23.6%居次，等於超過半數離婚發生在婚齡未滿10年的階段。