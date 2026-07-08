快訊

北市公布南僑油脂7產品流向 胖老爹、錢櫃、君悅排骨、晶華酒店都上榜

三中案纏訟8年落幕！前總統馬英九獲無罪確定 蔡正元再判6月刑定讞

強颱巴威暴風半徑380公里創25年紀錄 氣象署不排除登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

夫稱加班！智慧手錶定位摩鐵 人妻冷靜記錄：2個月去「運動」8次

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著科技進步，智慧型手錶也成為抓包外遇的關鍵。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
隨著科技進步，智慧型手錶也成為抓包外遇的關鍵。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

智慧型穿戴裝置竟意外成為抓包外遇的關鍵！一名女網友發文表示，她與老公結婚4年，育有一名2歲孩子，原本從未懷疑過丈夫，直到某次生日當天，老公臨時以「公司有事」為由取消約會，她無意間查看兩人共享的健身資料，才發現對方當晚竟出現在汽車旅館摩鐵），讓她當場心寒。

原PO在Dcard發文表示，老公近半年常以加班為由晚歸，她一開始並沒有多想。直到上個月她生日，兩人原本約好要一起吃大餐，甚至已經先把小孩託給保母照顧，沒想到老公卻臨時表示公司有事，無法赴約。

原PO只好一個人吃飯，回家後滑手機時，突然想到兩人的智慧手錶有共享健身資料，便點開查看。沒想到畫面顯示，老公當天晚上9點曾「運動」40分鐘，且心率偏高，更讓她震驚的是，定位地點竟是一間汽車旅館。

她表示，當下沒有崩潰大哭，而是冷靜地把畫面截圖下來，並從那天起開始每天記錄老公的行蹤。她發現短短2個月內，老公共出現11次「加班」，其中8次定位都在同一間汽車旅館。

原PO隨後將資料完整整理成資料夾，甚至連時間軸都排好。在一個適當時機，她把iPad放在餐桌上，點開整理好的資料夾推到老公面前，只說了一句：「你自己看完再說話。」

她形容，老公當場臉色發白的樣子，自己這輩子都不會忘記。事後，老公每天向她下跪道歉，聲稱只是一時鬼迷心竅，但她已將所有資料交給律師看過，目前最猶豫的只有一件事，就是孩子才2歲，不知道該直接離婚，還是先談到自己想要的條件再離。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「學到了，送智慧手錶可以抓外遇」、「我是妳小孩，我不會想要一個出軌偷吃的爸爸」、「請不要猶豫離婚，然後不要虧待自己，該拿好拿滿的錢請全部拿」、「這個男的應該要付出代價」。

也有網友建議，原PO既然已經諮詢律師，就應該以法律意見為主，「跟律師討論吧，感情沒有了就只剩談錢，之後跟他討論記得錄音錄影，要有證據。」也有人提醒，若涉及小孩扶養費與離婚條件，最好留下白紙黑字或透過法院處理，避免日後對方反悔，「先顧好自己跟小孩吧。」

事實上，婚姻破裂在台灣並非少數。內政部統計指出，2024年我國離婚／終止結婚對數共5萬3,351對，有偶人口離婚率為10.5‰（相當於每1000位已婚人口中，約有10.5人離婚）；其中離婚者婚齡中位數為8.3年，且以結婚未滿5年者占33.6%最多，5年至未滿10年者占23.6%居次，等於超過半數離婚發生在婚齡未滿10年的階段。

汽車旅館 摩鐵 智慧手錶 夫妻關係 外遇 離婚 老公

延伸閱讀

睡太太閨密出事了！她竟擺老闆娘架勢 早餐店老闆悔喊：只想止血

他砸20萬遊歐洲順便當蜜月 女友「冷回4字」全網看傻：直接放生

男友婚後每月給3萬5但附上「超狂條件」 網全看傻：這婚還要結？

男友誤把「親熱影片」傳11人群組 她露臉全裸崩潰：11月還要一起出國

相關新聞

夫稱加班！智慧手錶定位摩鐵 人妻冷靜記錄：2個月去「運動」8次

智慧型穿戴裝置竟意外成為抓包外遇的關鍵！一名女網友發文表示，她與老公結婚4年，育有一名2歲孩子，原本從未懷疑過丈夫，直到某次生日當天，老公臨時以「公司有事」為由取消約會，她無意間查看兩人共享的健身資料，才發現對方當晚竟出現在汽車旅館，讓她當場心寒。

曖昧半年還「再看看」！她懷念阿嬤年代直球告白 律師1句話點破現實

一名女網友在Threads發文感嘆，現在的男生似乎越來越不敢主動告白，反觀阿嬤那個年代，男生喜歡誰就是直接衝，甚至會騎腳踏車堵在女生家門口。貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友直言，時代早已不同，過去被視為浪漫的追求方式，放到現在恐怕分分鐘被報警。律師林智群也幽默點出現實，「告白失敗的，都在警察局」。

【職場百味錄】劉又華／掛冠之憾

我和先生在美國威斯康辛州經營工程公司多年，經常有人才流失的困擾，員工轉行追求薪水較高的法律、醫學或財務等行業，因此決定設立工程獎學金，培養新血。

【2026第六屆台灣房屋親情文學獎‧佳作】陳擎／金瑞瑤的虎牙

金瑞瑤笑起來有虎牙。我說。烏白講，妳才胡蠅啦。姊姊忿忿地，瘦猴濟話，沒目沒色。

【 客家新釋】葉國居／大麵

客家人以「大麵」這個詞彙，來形容用麵粉製作的寬粗麵條。大麵行大道，直來直往，霸氣四方。在我童年時代，它硬是把家鄉自產的穀米扯下喜好排行榜，鳩占鵲巢數個年頭……

【舊金山書簡】施清真／尋找92個畫中人──艾倫‧里維《戈登鎮的席歐》

撰寫這篇專欄之時，我不時自問：《戈登鎮的席歐》絕對不會贏得任何文學大獎，充其量只是另一本百萬暢銷小說，但我為什麼想要書寫它、引介它？……

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。