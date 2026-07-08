曖昧半年還「再看看」！她懷念阿嬤年代直球告白 律師1句話點破現實

一名女網友在Threads發文感嘆，現在的男生似乎越來越不敢主動告白，反觀阿嬤那個年代，男生喜歡誰就是直接衝，甚至會騎腳踏車堵在女生家門口。貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友直言，時代早已不同，過去被視為浪漫的追求方式，放到現在恐怕分分鐘被報警。律師林智群也幽默點出現實，「告白失敗的，都在警察局」。

原PO表示，在阿嬤那個年代，男生看到喜歡的女生都會積極主動展開追求，但現在的男生，即使和女生曖昧了半年，女方主動開口詢問，對方可能還會回答「再看看」。這樣的現象讓她思考，男生到底是害怕受傷，還是其實沒有那麼喜歡。她也感嘆，「是不是只有我覺得，現在被人好好告白，已經變成一件超稀有的事」。

貼文一出，立刻引發網友熱議。不少人認為，現在的社會氛圍讓男生在表達好感時更謹慎，「這年頭堵在女生家門口，你覺得下場是什麼？」、「你阿嬤那個年代的男生，現在這樣會被抓去拘留」、「現在社群那麼發達，有那麼多種告白方式，直接堵在別人家等別人，是有什麼毛病啦」、「醒醒，那年代的事，用現在標準來看，根本等著被告」、「現今，告白和被告，一線之隔」、「一次外向，換來終生內向」。

有網友分享年輕時經歷的告白創傷，指出25年前寫了一封情書給心儀對象，卻被全班同學當成笑柄，還要當事人不要對號入座，「時至今日才知道那就叫霸凌排擠」。過來人指出，鼓起勇氣告白若失敗了，會消耗一個人的心理成本，要是再被人拿來大作文章，也會產生心理創傷，「人類都這副鬼德性，你還叫男生怎麼告白？」

針對日前發生的公車站性騷擾事件，一名男子因對公車站等車的一名陌生女子產生好感，除了注視女方，也主動示愛說出「我喜歡妳」，嚇得女方報警處理，男子被依違反《性騷擾防治法》裁罰2萬。這也讓網友深感共鳴，「以前告白失敗，是求心理陰影面積；現在告白失敗，是求新台幣鋪開的面積」、「不是不敢，是大部份的人口袋不夠深」。

不過也有網友點出，真正的關鍵並不是「不能告白」，而是追求方式必須尊重對方意願與界線。若對方已明確拒絕，仍持續糾纏、堵人、跟蹤或施壓，就不再是浪漫，而可能變成騷擾，「告白是表達你喜歡她，對方有拒絕或閃避的權利」、「很多男生都缺乏判斷力、覺察力，當事人都已經很困擾了還不自知」。

對此，律師林智群也在社群發文回應，直言「現在這個年代，告白成功的不會講，告白失敗的，都在警察局」，也不忘幽默提醒，「告白有風險，請詳閱風險說明書，男生要保護自己」。