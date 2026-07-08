快訊

紐約38層大樓驚傳坍塌風險！柱子嚴重彎曲畫面曝 當局急疏散封路

犯罪的執念！日本非法媒合海外器官移植 保釋期間再犯被捕

庫迪咖啡揚言打敗星巴克 卻在日本踢鐵板開不到10家店

曖昧半年還「再看看」！她懷念阿嬤年代直球告白 律師1句話點破現實

聯合新聞網／ 綜合報導
告白示意圖。圖／Ingimage
告白示意圖。圖／Ingimage

一名女網友在Threads發文感嘆，現在的男生似乎越來越不敢主動告白，反觀阿嬤那個年代，男生喜歡誰就是直接衝，甚至會騎腳踏車堵在女生家門口。貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友直言，時代早已不同，過去被視為浪漫的追求方式，放到現在恐怕分分鐘被報警。律師林智群也幽默點出現實，「告白失敗的，都在警察局」。

原PO表示，在阿嬤那個年代，男生看到喜歡的女生都會積極主動展開追求，但現在的男生，即使和女生曖昧了半年，女方主動開口詢問，對方可能還會回答「再看看」。這樣的現象讓她思考，男生到底是害怕受傷，還是其實沒有那麼喜歡。她也感嘆，「是不是只有我覺得，現在被人好好告白，已經變成一件超稀有的事」。

貼文一出，立刻引發網友熱議。不少人認為，現在的社會氛圍讓男生在表達好感時更謹慎，「這年頭堵在女生家門口，你覺得下場是什麼？」、「你阿嬤那個年代的男生，現在這樣會被抓去拘留」、「現在社群那麼發達，有那麼多種告白方式，直接堵在別人家等別人，是有什麼毛病啦」、「醒醒，那年代的事，用現在標準來看，根本等著被告」、「現今，告白和被告，一線之隔」、「一次外向，換來終生內向」。

有網友分享年輕時經歷的告白創傷，指出25年前寫了一封情書給心儀對象，卻被全班同學當成笑柄，還要當事人不要對號入座，「時至今日才知道那就叫霸凌排擠」。過來人指出，鼓起勇氣告白若失敗了，會消耗一個人的心理成本，要是再被人拿來大作文章，也會產生心理創傷，「人類都這副鬼德性，你還叫男生怎麼告白？」

針對日前發生的公車站性騷擾事件，一名男子因對公車站等車的一名陌生女子產生好感，除了注視女方，也主動示愛說出「我喜歡妳」，嚇得女方報警處理，男子被依違反《性騷擾防治法》裁罰2萬。這也讓網友深感共鳴，「以前告白失敗，是求心理陰影面積；現在告白失敗，是求新台幣鋪開的面積」、「不是不敢，是大部份的人口袋不夠深」。

不過也有網友點出，真正的關鍵並不是「不能告白」，而是追求方式必須尊重對方意願與界線。若對方已明確拒絕，仍持續糾纏、堵人、跟蹤或施壓，就不再是浪漫，而可能變成騷擾，「告白是表達你喜歡她，對方有拒絕或閃避的權利」、「很多男生都缺乏判斷力、覺察力，當事人都已經很困擾了還不自知」。

對此，律師林智群也在社群發文回應，直言「現在這個年代，告白成功的不會講，告白失敗的，都在警察局」，也不忘幽默提醒，「告白有風險，請詳閱風險說明書，男生要保護自己」。

林智群

相關新聞

外食注意 沙拉醬、飯糰 捲入癌油風暴

衛福部食藥署昨公布中聯油脂一三○○噸致癌油品最新流向，下游業者共三六○家業者，已掌握三三一家，廿九家尚待釐清。在第二層油品（使用問題油占比逾兩成者）方面，大都為食品成品，包括東穎食品沙拉醬、桂冠公司沙拉醬，廣達香業者千島醬、塔塔醬，及超商販售的阜杭豆漿飯糰等，外食族一片譁然。

不想盯盤也能財務自由？她曝3步驟「精準轉富」：先改變你跟錢的關係

我是一個創作者，對於把時間花在盯著股市、基金、匯率、金價、數位貨幣⋯⋯的理財生活完全不感興趣，而且也不擅長；加上看到身邊的人在金融數字起伏波蕩中，心情極度不穩定，我決定要把絕大部分寶貴生命時間，花在創作想要創造的、體驗想體驗的生活，錢只要夠花用到一輩子不愁吃穿就夠了，多賺的都是花不到的遺產，卻花掉了錢也買不回的時間。

曖昧半年還「再看看」！她懷念阿嬤年代直球告白 律師1句話點破現實

一名女網友在Threads發文感嘆，現在的男生似乎越來越不敢主動告白，反觀阿嬤那個年代，男生喜歡誰就是直接衝，甚至會騎腳踏車堵在女生家門口。貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友直言，時代早已不同，過去被視為浪漫的追求方式，放到現在恐怕分分鐘被報警。律師林智群也幽默點出現實，「告白失敗的，都在警察局」。

巴威變胖不排除登陸 颱風論壇：暴風圈周五漸籠罩全台灣恐強風大雨

巴威颱風目前距離約1600公里，維持在第3次巔峰狀態，暴風半徑略為擴大至380公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱巴威未來24小時仍受到太平洋高壓導引偏西移動，明天下半天起就會開始轉西北，各機構、數值模式看法已逐漸收斂有共識，差異在偏轉的角度，將決定中心是否「登陸」或「擦邊」過，非常關鍵。無論颱風怎麼走，全台灣幾乎都會被籠罩，會非常有感，要開始做防颱準備。󠀠

巴威颱風襲台周五放颱風假？蔣萬安：前一晚8時宣布、放整天為原則

巴威颱風進逼，北市長蔣萬安今上午再度到災害應變中心視導防颱準備。媒體問蔣，現已有網友敲碗周五放颱風假，因風雨預估愈晚愈強，這次是否有可能評估放半天或一天的選項？蔣說，會根據過去慣例，前一天晚間8時前先跟各縣市討論，一般（颱風假）還是會以整天為原則。

強颱巴威路徑西修 賈新興曝海陸警時間點：周六10級風圈壟罩北北基宜

強颱巴威可能周五、周六侵襲台灣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，巴威颱風的路徑持續偏西修正，對台灣影響程度增加。各國官方預報，颱風中心通過石垣島以西（西表島）附近之間的機率最高。「北北基宜儲水及備妥手電筒、 行充」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。