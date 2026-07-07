他砸20萬遊歐洲順便當蜜月 女友「冷回4字」全網看傻：直接放生

不少新人在結婚前後，都會安排一趟蜜月旅行，留下特別回憶。不過近日有網友分享友人的感情經歷，透露男方原本計畫帶女友前往歐洲旅遊，因考量預算約20萬元，且費用將由自己全額負擔，因此詢問是否能將這趟旅程「順便當作蜜月」。沒想到女方聽完後卻直接拒絕，甚至回應「你好窮喔」。貼文曝光後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，朋友近期準備帶女友到歐洲旅行，整趟旅費預計約20萬元，且費用全部由男方負責。由於考量花費較高，男方詢問女方是否可以將這次旅行直接當成蜜月行程，沒想到女方卻不接受，並脫口表示「不行，你好窮喔」。

這名網友指出，他們兩人因此大吵一架，最後協調改為前往日本旅遊，旅費同樣由男方負擔，至於歐洲行程則等未來真正安排蜜月時再前往。但他認為兩人都已經準備論及婚嫁，卻有人能在自己完全不負擔費用的情況下，還直接批評對方經濟能力，覺得「可以覺得對方經濟狀況普通，但不應該用傷人的方式說出口」。

貼文一出後，不少網友都表示「我會直接放生」、「婚姻是互相幫忙互相付出，一點都不想付出的另一半，不論男女都很可怕」、「真的要結婚嗎？有時候覺得婚姻很難，難的不是錢，而是那份互相的心，很難找啊」、「現在20萬的旅行出不起說你窮，之後200萬的車買不起說你窮，以後2000萬的房子買不起也說你窮」、「你好窮這句話未來真的結婚可能會不斷上演⋯⋯慎思啊」、「那是你朋友自己的選擇，所以也只能他自己承受」、「有錢也要留給值得的人喔」。

本站曾報導，一名女網友分享，近期正在規劃蜜月旅行，粗估總共花15-20萬元，好奇「如果全讓老公一人出，會不合理嗎？」

貼文一出後，不少男網友都表示「我一個人出30萬，換我老婆臉上的笑，值得」、「我覺得還是要看收入而定。蜜月去歐洲費用我是全出，每年出錢去一趟歐洲讓老婆散心」、「我們夫妻去夏威夷蜜月旅費20萬左右，我全埋單覺得理所當然，我老婆不要婚紗照、婚禮，我根本賺爛」、「像我就不會讓老婆出錢」、「我們蜜月去馬爾地夫，差不多20萬，我老婆主動問要不要出一點，我沒讓她出；她若沒主動說要想分擔，日後我就會算清楚，算是一種心態的檢視吧」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「我跟我老公薪水差不多、存款差不多，我們是AA制去的，所以講清楚，雙方都要能接受，重點是蜜月要開心，內心不要有疙瘩」、「為什麼蜜月理所當然的讓男方埋單？有多少錢做多少事」、「沒有對錯也沒有合不合理，只有甘不甘願，跟你們夫妻之間談的條件如何」、「老公願意都合理，老公不願意還硬逼，就是這段婚姻可能不合理」、「我跟我老公出去玩的費用都各出各的，我一樣玩得開心，當然老公偶爾加碼我買東西，雙方有講好比較重要，去計較誰付出的比較多就過份了，十幾二十萬不是小錢耶，我自己不會讓我老公全出，大家都一樣辛苦工作！」。