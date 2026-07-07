兄弟女友完全你的菜怎辦？一票男性揭真實想法：火苗直接掐熄

男生在面對好兄弟的另一半時，內心深處真正的想法到底是什麼？一名女網友在Dcard上發文詢問：「男生真的對兄弟女友完全沒想法嗎？」表示如果兄弟的女友剛好完全符合男生的審美上，包含長相、身材、個性都是對方的菜，是真的會完全沒有任何感覺，還是其實會心動，只是因為是兄弟才不會有任何行動？原PO很好奇，如果女生變成了兄弟的前女友，男生的內心界線又在哪裡？

貼文曝光後，立刻吸引大批男網友湧入，「心動是本能，忠誠是選擇」、「會把那個火苗掐熄，有偶對男生來說，本身其實就是一種解點」、「這個是一個原則問題」、「會有欣賞想法根本不是能控制的，這是生物反應但根本不會想出手」，也有人直言這就是「朋友妻不可戲」的道理，無論如何都不該越界。

不過，另一派男網友認為不論女生長得多漂亮，只要貼上兄弟的標籤就完全不會有任何念頭，「不會有想法，就算他們分手後，也不會對那個女的有想法」、「完全不會，無論妳再漂亮，就算分手了也不會」、「完全不會碰啦，太怪了」、「真的不會有，有想法的是什麼整天搞事不嫌事大的人」、「世界很大有很多機會，根本不用浪費時間找自己麻煩陷入麻煩事」。

除了男網友們的熱烈討論，留言區也引來不少女網友分享自身觀察，「各種長在我審美上的人，我都會有想法，但不可能什麼想法都要採取行動」、「這超因人而異，世界上什麼人都有」、「物以類聚吧，我男友和他身邊的人都是不會的那類人」。也有女網友分享了自己的遭遇，「遇過分手後前任的好友來找我聊天，本來不疑有他，結果他想約我出去吃飯」。