114年非本國籍配偶占結婚對數18.5% 創10年新高

內政部統計，民國114年非本國籍配偶人數雖較113年減少2554人，仍占總結婚對數比率18.5%，創近10年新高。此外，非本國籍配偶性別比由105年的31.8增至114年43.5，代表男性非本國籍配偶人數與女性間差距越來越小。

性別比是指男性人口對女性人口的比例，即每100名女性相對的男性數。若大於100表示男性人數較多，小於100則代表女性人數較多。

內政部近日公布統計指出，近10年結婚登記對數以105年共14.8萬對最多，114年降至10.4萬對，較113年減少15.2%。其中雙方都是中華民國籍者有8萬5042對，占81.5%；一方為外籍與大陸、港澳地區人民者共1萬9334對，占18.5%。粗結婚率為千分之4.5 ，較113年減少0.8個千分點。

根據近10年數據，105年非本國籍配偶人數為2萬359人，占總結婚對數比率13.8%。隨後非本國籍配偶人數在112年達到高峰，人數達2萬2469人、占總結婚對數比率17.9%。114年非本國籍配偶人數雖下滑至1萬9334人，占總結婚對數比率仍創近10年新高，達18.5%。

內政部表示，114年非本國籍配偶以東南亞地區9596人（占總結婚對數9.2%、占非本國籍配偶人數49.6%）最多，其次為大陸地區配偶5170人（占總結婚對數5.0%，占非本國籍配偶人數26.7%）。

若細分大陸、港澳地區以外配偶的原屬國籍，又以越南籍6427人最多，其次為美國籍880人、印尼籍821人。與113年比較，非本國籍配偶共減少2554人，其中大陸及港澳地區減少1394人，東南亞地區減少863人，其他地區減少297人。

內政部說，114年非本國籍配偶人數，女性1萬3471人、占69.7%，男性則為5863人、占30.3%，性別比由105年的31.8增至114年43.5，男女差距呈縮小趨勢。

以地區而言，114年非本國籍配偶人數以北部地區9806人、占50.7%最多，其次為南部地區4578人、占23.7%，中部地區4499人、占23.3%，東部及金馬地區分別為296人及155人。若以民眾與非本國籍配偶結婚對數占該地區結婚對數比率來看，以金馬地區29.1%最高，其次為北部19.9%、中部17.9%、南部17.0%、東部12.5%。