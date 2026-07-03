第一次約會吃什麼？「餐廳等級表」掀討論 網曝首選：好聊無負擔

在安排約會時，如果能依據對方需求與喜好挑選合適的餐廳，勢必能為自己加不少分。一名網友發文，分享第一次約會的「餐廳等級表」，等級從S到G，餐點的價格也各不相同。此文引起熱議，有網友分享外國女生推薦的最佳選項，那就是約在「咖啡廳」，對女生來說如果不滿意對方的言行可以隨時離開，比其他餐廳更加方便。

一名網友在Threads發文，分享第一次約會的餐廳等級表，從表中能得知，餐廳共分為S到G共8個等級，最高級的餐廳有橘色涮涮屋、無菜單料理、饗 A Joy與A cut，每人用餐價格為2千起跳，排名墊底為滷肉飯、便當或便利商店，每個人僅需負擔30元到100元就能解決一餐。

原PO好奇，大家到底最喜歡哪種等級的餐廳，他身邊的女生多數喜歡C、D兩個等級，例如築間、乾杯、陶板屋、壽司店、石二鍋等等，每個人大概需要付250元到1000元。原PO也補充，餐廳與價格僅供參考，他只是想調查大家的約會偏好。

此文一出，有網友透露一位外國女性的建議，那就是約在咖啡廳就好，女生到店後可以自己點一杯咖啡，如果發現對方有任何不對勁的地方，能夠隨時說「不好意思」，然後直接脫身，既不用等買單也不會欠對方任何金錢，顯然是最好的選擇。

咖啡廳也獲得多數網友的認可，一名網友認為，第一次約會不用約在幾千元的餐廳，既會造成壓力又要負擔大量金錢；也不要吃火鍋或燒肉，因為要煮或烤東西太浪費時間，根本沒辦法正常聊天，最合適的選項就是「咖啡店與甜點店」，環境氛圍好能夠正常聊天，如果聊得開心就順勢散步、發展感情。

還有網友分享自身經驗，認為去「海邊小店」是不錯的選擇，他第一次約會就是去金山的海邊小店，雖然因為晚上去看不到風景、食物也都是速食的，但雙方點了飲料，一邊享受寧靜的浪漫氛圍一邊聊天，還是感覺很有趣。

也有網友建議，吃飯前可以先詢問對方對什麼食物過敏、或是有什麼不吃的，再進行挑選，人們通常不會拒絕精心安排的約會，不過事先問不能吃的食物是一種對他人的尊重，也能避免約會時不能吃東西產生的尷尬感。

約會去吃拉麵是好選擇嗎？曾有一名工程師抱怨，他帶聯誼認識的女孩子去吃拉麵，卻被對方嫌棄，直言「單身不是沒有原因的」。對此，諮商心理師瑪那熊表示，初次約會的重點是在「互動」，而不是東西好不好吃或貴不貴，拉麵店翻桌率高、環境也不適合長時間聊天，絕對不是初次約會的好地點。