男友誤把「親熱影片」傳11人群組 她露臉全裸崩潰：11月還要一起出國

太誇張！一名女網友近日在Dcard發文表示，男友日前整理11月出國旅遊的行程資訊時，意外將兩人的私密影片誤傳到旅遊群組，讓她當場崩潰，直呼「好痛苦」。

原PO表示，11月將和一群朋友出國旅遊，男友負責部分行程安排，平時都會將景點、飯店資訊截圖後丟到群組討論。沒想到前一天，男友準備傳幾間飯店照片詢問大家意見時，因一次勾選十幾張照片，不慎把幾天前兩人發生關係的影片也一起傳了出去。

原PO透露，群組內包含自己和男友共有11人，其中7男4女，影片被傳出去後約2、3分鐘，她才驚覺不對勁，趕緊通知男友收回。男友事後表示，當時已有4人已讀，但群組內沒有人回應此事。

更讓她難以接受的是，影片中男友僅露出私密部位，但自己卻是露臉、全裸入鏡。她坦言，事發後感到非常受傷，也覺得十分丟臉，「11月還要一起出國，好想取消，但是機票都買了、假也請了」。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「勸妳別去了，然後把影片刪乾淨、離他遠一點，不然他可能成為妳一輩子的陰影」、「分手！錄影片超噁，正常男性只會想保護好另一半」、「誰叫你們要錄影」、「一定有人儲存了」、「男友超噁，告死他」。

也有網友指出，「不想檢討被害人，但交往期間拍露臉影片的風險真的很大，妳怎麼知道分手後這不會變成威脅妳的工具？而且真的是不小心的嗎？就算真的是不小心，手機裡有這種影片還這麼粗心，難保不會有第二次」、「一般這種影片不是都會藏在隱藏相簿嗎」、「傳送影片怎麼可能這麼容易傳錯，是不是故意的」、「正常都會放隱藏相簿吧」。