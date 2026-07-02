「我錄取義大利學校了」父母竟回怎不是台積電 他嘆：一句祝福怎麼那麼難

「亞洲父母」通常意指家長具高度權威、對子女期望很高且管教嚴格。一名36歲的網友發文，自己成功錄取了義大利的學校，向父母分享喜悅時，媽媽卻回應「以為你要告訴我你錄取了台積電」，並提醒他經濟上的問題。被潑冷水的他大失所望，忍不住質疑：「支持我的決定，怎麼那麼難？」對此，有網友提醒開銷以及打工的問題，但也有過來人分享逐漸讓父母改觀的親身經歷，並表達祝福。

一名36歲的網友在Threads發文，表示他成功錄取了義大利的學校，跟父母分享後，卻得到一連串的質疑。媽媽說本以為好消息是原PO錄取台積電，沒想到是錄取國外學校的事情，並質疑：「你哪來的錢？」爸爸則是擔心他回來後「兩手空空」，希望他能腳踏實地生活。

原PO對父母的反應感到很失望，感嘆「讓父母無條件的支持我人生中的每一個決定，怎麼那麼難？」，他認為並不是每個人都適合進到科技業工作，而且應該有追求夢想的權利，到國外留學的事情他已經規劃兩年了，知道自己到底想要什麼，況且目前他能夠照顧好自己的生活；雖然賺錢能力並不強，但他不想過一輩子只為賺錢的生活，也對出國留學的事情充滿期待，最後原PO想詢問過來人的意見，讓他能夠更有勇氣跨出人生重要的一步。

此文一出，有網友提醒原PO經濟確實是個問題，強調「現實是比你想的嚴峻」，因為出國留學的開銷真的很大，父母的擔心不是多餘的，建議可以簡單計算一下出國留學一年的總開銷有多少，並評估當地失業率、外國人打工的收入，進行全方面的評估後再考慮，重點是「提前做好規劃」。

也有網友分享另一半的經驗，提到他老公去美國留學5年，雖然體驗了不同國家的生活，但回台灣後並沒有比較好找工作、存款也花完了，唯一優勢就是國外留學的背景，提醒他要過好生活的前提還是離不開金錢，有穩定的經濟來源非常重要，而且國外的醫療費用很高，如果還是要去留學，一定要存夠足夠的「緊急預備金」，以備不時之需。

不過也有30歲去過澳洲的過來人回應，當時出國父母也都不理解，質疑「沒意義」，但他始終相信人的一生要為自己而活，「不是為了誰的支持或認可」，之後努力工作，在事業上取得了不錯的成績、收入也穩定，最終才讓父母改觀。他勉勵原PO保持初心，別人是否認同自己並不是關鍵，只要相信自己就好了，最後祝福原PO獲得成功。

「不是每個人都適合進到科技業工作」也是網友討論的焦點，有位網友分享，一位親戚去科技業工作，每天都非常疲憊，下班後只能睡覺，存了不少錢卻沒時間花錢，工作讓他感到很空虛，於是決定拿存下來的錢去日本留學，也規劃未來留在日本工作。該親戚把人生藍圖詳細地跟父母說明，讓父母很安心，因此建議原PO清楚地說明人生規劃，才不會讓家人擔心。

「亞洲家長」的特徵近期引起討論，一名網友指出「亞洲父母」這個標籤似乎常帶有負面印象，但除了嚴格、愛批評之外，其實也有值得肯定的一面。他舉例，像是「超愛切水果」，就是許多人熟悉的亞洲父母式溫暖。貼文曝光後，引發不少網友共鳴，另有網友認為，亞洲父母在生活照顧上也較細膩，例如，重視孩子是否吃飽、穿暖、乾淨整齊等。