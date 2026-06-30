KIA這車型「國外5顆星、國內僅2顆星」 車安中心曝原因

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）今天公布2026年第2季2車型挑選、購置、試驗及評等作業，受測試車輛為MERCEDES-BENZ GLC-CLASS、KIA SPORTAGE，其中賓士 GLC獲得5顆星評等，但KIA SPORTAGE僅獲2顆星評等。車安中心表示，國內銷售的KIA SPORTAGE相比國外的配備較差，因此該車型於國外獲得5顆星，但在國內僅獲得2顆星評等。

為提供消費者新車安全資訊，提升國內車輛安全性，國內推動台灣新車安全平等計畫（TNCAP），今年第2季起公布的第二版星級評等結果，是以更高、更嚴格試驗來評等，鼓勵車廠持續開發或導入更安全車輛與配備，促使車輛產業升級，提升國內車輛安全性。

今年TNCAP已完成2026年第2季2車型選、購置、試驗及評等相關作業，車安中心公布TNCAP第三、第四順位，其中，MERCEDES-BENZ GLC-CLASS獲得5顆星評等， KIA SPORTAGE則2顆星。

車安中心指出，賓士GLC在四大安全領域得分率中，分別獲得成人保護 95%、兒童保護 93%、弱勢道路使用者保護71%及安全輔助 76%，依據星級評等平衡標準規定，賓士GLC車型整體星級評等為五顆星。

而KIA SPORTAGE 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護73%、兒童保護 51%、弱勢道路使用者保護 69%及安全輔助52%，依據星級評等平衡標準規定，SPORTAGE車型整體星級評等為2顆星。

車安中心說明，KIA SPORTAGE車型執行TNCAP 四項撞擊試驗後，在前方偏置撞擊試驗後，駕駛及前座乘客各身體部位都具有「優良」或「良好」保護效果，但乘客的前方頭部保護空氣囊在撞擊過程中保護不足，故予以扣分。

在前方全寬撞擊試驗後，駕駛各身體部位都具有「優良」保護效果；後座乘客頭部及頸部

保護性能評為「尚可」，但碰撞過程中因安全帶拉力致胸部傷害較大，以致保護性能評為「差」。

車安中心表示，在執行前排座椅及後排座椅鞭甩試驗後，前座對於乘員頸部保護性能評為「尚可」；但後座因頭枕有效高度不足，遭後方車輛追撞時易使乘員頸部產生鞭甩效應，故不予給分，其保護性能評為「不良」。

此外，車安中心也指出，SPORTAGE在前方偏置撞擊試驗後，6歲兒童人偶頸部保護性能評為「尚可」，但頭部傷害較大，導致該部位保護性能評為「差」；10歲兒童人偶頸部保護性能評為「尚可」,其他各身體部位具有「優良」保護效果，但人偶向前移動時，因安全帶從肩上滑落至上臂影響束縛效果，故予以扣分。

此外，SPORTAGE車型未具備兒童保護裝置，以及可容納較大型後向兒童保護裝置；該車型未具備可安裝i-Size兒童保護裝置的功能，且第一排乘客座空氣囊警告標識項目未符合規定，故皆不予給分。

車安中心表示，國內銷售的SPORTAGE與國外的配備有所差異，因此該車型於國外測驗後獲得5顆星，但在台灣經TNCAP測驗後，僅獲2顆星評等。、

車安中心今公布2026年第2季2車型的評等，賓士 GLC獲得5顆星評等。圖／車安中心提供