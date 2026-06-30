快訊

下班注意！9縣市大雨特報 恐一路下至晚上

檢警大範圍搜索雙北及刑事局等警機關 約談多人查洩密案

71歲男麥當勞用餐聊股市 身體不適趴下送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

KIA這車型「國外5顆星、國內僅2顆星」 車安中心曝原因

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
車安中心今公布2026年第2季2車型的評等，賓士 GLC獲得5顆星評等，但KIA SPORTAGE僅獲2顆星評等。記者胡瑞玲／攝影
車安中心今公布2026年第2季2車型的評等，賓士 GLC獲得5顆星評等，但KIA SPORTAGE僅獲2顆星評等。記者胡瑞玲／攝影

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）今天公布2026年第2季2車型挑選、購置、試驗及評等作業，受測試車輛為MERCEDES-BENZ GLC-CLASS、KIA SPORTAGE，其中賓士 GLC獲得5顆星評等，但KIA SPORTAGE僅獲2顆星評等。車安中心表示，國內銷售的KIA SPORTAGE相比國外的配備較差，因此該車型於國外獲得5顆星，但在國內僅獲得2顆星評等。

為提供消費者新車安全資訊，提升國內車輛安全性，國內推動台灣新車安全平等計畫（TNCAP），今年第2季起公布的第二版星級評等結果，是以更高、更嚴格試驗來評等，鼓勵車廠持續開發或導入更安全車輛與配備，促使車輛產業升級，提升國內車輛安全性。

今年TNCAP已完成2026年第2季2車型選、購置、試驗及評等相關作業，車安中心公布TNCAP第三、第四順位，其中，MERCEDES-BENZ GLC-CLASS獲得5顆星評等， KIA SPORTAGE則2顆星。

車安中心指出，賓士GLC在四大安全領域得分率中，分別獲得成人保護 95%、兒童保護 93%、弱勢道路使用者保護71%及安全輔助 76%，依據星級評等平衡標準規定，賓士GLC車型整體星級評等為五顆星。

而KIA SPORTAGE 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護73%、兒童保護 51%、弱勢道路使用者保護 69%及安全輔助52%，依據星級評等平衡標準規定，SPORTAGE車型整體星級評等為2顆星。

車安中心說明，KIA SPORTAGE車型執行TNCAP 四項撞擊試驗後，在前方偏置撞擊試驗後，駕駛及前座乘客各身體部位都具有「優良」或「良好」保護效果，但乘客的前方頭部保護空氣囊在撞擊過程中保護不足，故予以扣分。

在前方全寬撞擊試驗後，駕駛各身體部位都具有「優良」保護效果；後座乘客頭部及頸部

保護性能評為「尚可」，但碰撞過程中因安全帶拉力致胸部傷害較大，以致保護性能評為「差」。

車安中心表示，在執行前排座椅及後排座椅鞭甩試驗後，前座對於乘員頸部保護性能評為「尚可」；但後座因頭枕有效高度不足，遭後方車輛追撞時易使乘員頸部產生鞭甩效應，故不予給分，其保護性能評為「不良」。

此外，車安中心也指出，SPORTAGE在前方偏置撞擊試驗後，6歲兒童人偶頸部保護性能評為「尚可」，但頭部傷害較大，導致該部位保護性能評為「差」；10歲兒童人偶頸部保護性能評為「尚可」,其他各身體部位具有「優良」保護效果，但人偶向前移動時，因安全帶從肩上滑落至上臂影響束縛效果，故予以扣分。

此外，SPORTAGE車型未具備兒童保護裝置，以及可容納較大型後向兒童保護裝置；該車型未具備可安裝i-Size兒童保護裝置的功能，且第一排乘客座空氣囊警告標識項目未符合規定，故皆不予給分。

車安中心表示，國內銷售的SPORTAGE與國外的配備有所差異，因此該車型於國外測驗後獲得5顆星，但在台灣經TNCAP測驗後，僅獲2顆星評等。、

車安中心今公布2026年第2季2車型的評等，賓士 GLC獲得5顆星評等。圖／車安中心提供
車安中心今公布2026年第2季2車型的評等，賓士 GLC獲得5顆星評等。圖／車安中心提供

車安中心今公布2026年第2季2車型的評等，KIA SPORTAGE獲2顆星評等。圖／車安中心提供
車安中心今公布2026年第2季2車型的評等，KIA SPORTAGE獲2顆星評等。圖／車安中心提供

新車 賓士 消費者

延伸閱讀

車廠發動新車攻勢 吸引買氣

台康雙星臨門 乳癌生物藥獲日本藥廠授權後 7月再獲健保擴大給付

清大第11代方程式賽車亮相 無人駕駛系統辨識距離提升近7成

撞爛＝不安全？網酸國產車鋼材太軟 內行翻數據打臉：不碎才恐怖

相關新聞

男友婚後每月給3萬5但附上「超狂條件」 網全看傻：這婚還要結？

一名女網友分享，她的男友提出婚後每月給3萬5000元，但要求她負責所有家務，並寄希望她能照顧他如「廢人」。此消息引起網友熱議，許多人對於男方的條件表示傻眼和不滿。

KIA這車型「國外5顆星、國內僅2顆星」車安中心曝原因

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）今天公布2026年第2季2車型挑選、購置、試驗及評等作業，受測試車輛為MERCEDES-BENZ GLC-CLASS、KIA SPORTAGE，其中賓士 GLC獲得5顆星評等，但KIA SPORTAGE僅獲2顆星評等。車安中心表示，國內銷售的KIA SPORTAGE相比國外的配備較差，因此該車型於國外獲得5顆星，但在國內僅獲得2顆星評等。

張景森稱北市家長4成接送小孩養出媽寶 網友：南部就沒接送小孩?

行政院前政務委員張景森稱北市約4成家長用汽機車接送小孩，嘆「無怨無悔要養出媽寶！」北市長蔣萬安昨被問看法說，接送孩子主要考量，除爸媽覺得安全；二方面可能覺得這是親子相處蠻珍貴時間。張景森再度貼文稱酸這是「媽寶市長的『幸福接送論』。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。