男友婚後每月給3萬5但附上「超狂條件」 網全看傻：這婚還要結？

一名女網友分享，近期與年紀比她大的男友「以結婚為前提交往」，沒想到談到婚後生活時，對方卻提出一連串條件，聲稱每月會給她3萬5000元，但卻要求她負責家中大小事務，讓她聽完當場傻眼，痛批對方毫無誠意。貼文曝光後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「嚇跑」為題，指出男友在交往初期對她很大方，但隨著相處時間拉長，開始凡事斤斤計較，甚至要求日常開銷採AA制。直到雙方討論婚後規劃時，男方提出每月提供3萬5000元，由她負責洗衣、煮飯、倒垃圾、打掃等所有家務，未來還要支付孩子的育兒費用，同時希望她能滿足自己的需求，把自己照顧得像「廢人」一樣，還認為這筆錢還應該有剩餘，可以存下來。

更讓這名女網友傻眼的是，男方還灌輸「台女結婚不用花錢，登記就好」的觀念，讓她忍不住痛批對方根本毫無誠意，直言「他比我大好幾歲，長得跟豬一樣，又不是帥哥，真不要臉無敵」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「妳還敢嫁嗎？」、「趕快分手，好可怕喔，3萬要幹嘛？去上班就好啦」、「搖飲料都4萬了，3萬5妳給他，叫他生孩子打掃做飯吧，還結餘5000呢」、「公司一個月3萬多，只敢要求妳準時上班下班，平均工時8小時，這男的挺敢想的」、「會答應真的是頭撞到了」、「外面光保母工作育兒，8小時就不只3萬5了」、「像在打黑工一樣，去外面做保母，薪水也沒有這麼低，趕快分」。

事實上，不少情侶會因金錢觀不同，引發爭吵。本站曾報導，一名女網友分享，目前與大自己7歲、以結婚為前提交往的男友穩定交往中，雖然男方薪資是她的兩倍，但兩人在日常開銷上仍採取AA制，連外出用餐也多以平價餐廳為主。

對此，不少網友都不挺原PO，表示「為什麼要幫妳付？妳很好嗎？」、「為什麼只想靠別人啊？靠自己不好嗎」、「又是一個吸血怪獸，他薪水如果只剩3萬，妳要不要全出？」、「10萬能幹嘛？就說了事實上沒那麼多全付男，因為現在物價太高根本養不起公主」、「喜歡全付男沒有錯，妳偏要找一個AA男，再來抱怨他怎麼都AA」、「他已經出了飯店錢，你還想怎樣？這哪叫作AA啦？」、「妳是在劫富濟貧嗎？一副別人薪水高就要理所當然多出」、「又還沒結婚，有什麼毛病？」。