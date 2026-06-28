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男友月薪10萬卻只會定存！她憂理財觀差太多 網反讚：至少沒亂投資

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露，男友月薪約8萬至10萬元，但除了定存之外幾乎沒有其他投資，而且定存還是由媽媽幫忙處理。 示意圖／ingimage
一名女網友透露，男友月薪約8萬至10萬元，但除了定存之外幾乎沒有其他投資，而且定存還是由媽媽幫忙處理。 示意圖／ingimage

結婚除了價值觀要磨合，理財方式是否一致，也是不少情侶討論的重要課題。一名女網友近日在Dcard發文表示，自己和32歲男友交往將近一年半，最近開始討論同居、買房及婚後生活等規劃，也因此聊到投資理財。她透露，男友月薪約8萬至10萬元，但除了定存之外幾乎沒有其他投資，而且定存還是由媽媽幫忙處理，讓她不禁好奇，大家可以接受另一半完全不理財嗎？

原PO表示，早在股市還沒漲到現在的價位時，她就曾建議男友可以考慮購買ETF慢慢累積資產，畢竟光靠定存很難追上通膨速度。不過，男友始終表示自己不懂投資，也不想碰不熟悉的東西，只說未來結婚後錢可以交給她管理。原PO坦言，目前兩人尚未結婚，男友的錢也不歸自己管，她也沒有想替對方管理財務，「畢竟我也不是什麼很厲害的理財專家」，因此上網詢問大家的看法。

貼文曝光後，不少網友反而認為男友的做法沒有問題，「至少他有在定存而不是花掉，也至少保本了」、「最好的理財方式是開源節流，他有他的理財方式，妳有妳的想法」、「如果他其他方面都是神隊友，只有投資這塊不懂沒關係啊」、「自己的錢自己管啊，幫別人管錢沒好事」、「他的理財觀念很正確，不懂的東西不要亂投」、「定存沒有不好，投資沒有穩賺，至少他保本」。

也有另一派網友把焦點放在男友母親身上，認為真正令人擔心的不是定存，而是32歲仍由媽媽協助處理財務，「我聽到32還在有媽媽的規劃，自己慎選（另一半）」、「32了還要媽媽幫他用」、「對定存沒意見，交給媽媽定存很奇怪」、「不投資沒關係，但我不懂定存為什麼要找媽媽弄，都32歲了」。

男友 儲蓄 定存

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