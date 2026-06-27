快訊

悲！留學生陳屍澳洲街頭近1周 逾10萬人次經過竟無人發現

五分埔商圈路面塌陷巨坑！蔣萬安視察「預防性撤離8戶」

世足賽／伊朗絕殺不算與埃及戰和！南韓晉級之路「只剩最後一口氣」

聽新聞
0:00 / 0:00

男友月薪10萬仍AA制！她曝日常消費習慣挨酸：是在劫富濟貧？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，目前與大自己7歲、以結婚為前提交往的男友穩定交往中，雖然男方薪資是她的兩倍，但兩人在日常開銷上仍採取AA制，連外出用餐也多以平價餐廳為主。示意圖／AI生成
一名女網友分享，目前與大自己7歲、以結婚為前提交往的男友穩定交往中，雖然男方薪資是她的兩倍，但兩人在日常開銷上仍採取AA制，連外出用餐也多以平價餐廳為主。示意圖／AI生成

一名女網友分享，目前與大自己7歲、以結婚為前提交往的男友穩定交往中，雖然男方薪資是她的兩倍，但兩人在日常開銷上仍採取AA制，連外出用餐也多以平價餐廳為主。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「男友的薪水是我兩倍，但卻AA」為題，指出自己月薪5萬、男友10萬，年紀大他7歲，當初是以結婚為前提交往。不過在實際相處上，除了男友會負擔住宿飯店費用外，其餘日常餐飲開銷，幾乎都是AA制，且多數選擇價格較親民的餐點。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「為什麼要幫妳付？妳很好嗎？」、「為什麼只想靠別人啊？靠自己不好嗎」、「又是一個吸血怪獸，他薪水如果只剩3萬，妳要不要全出？」、「10萬能幹嘛？就說了事實上沒那麼多全付男，因為現在物價太高根本養不起公主」、「喜歡全付男沒有錯，妳偏要找一個AA男，再來抱怨他怎麼都AA」、「他已經出了飯店錢，你還想怎樣？這哪叫作AA啦？」、「妳是在劫富濟貧嗎？一副別人薪水高就要理所當然多出」、「又還沒結婚，有什麼毛病？」。

你和另一半交往也會採用AA制嗎？本站曾報導，一名女網友分享，在上一輩的年代，追求女生通常是男生主動請客，不解為何現今的男生，覺得AA制才比較公平？同時也好奇「AA是不是就代表少了浪漫，還是只是價值觀不一樣呢？」。

對此，不少男網友表示「因為付出不一定有回報，以前可能還好，現在是越來越誇張，揪一個女生吃飯，她可以帶一群閨密來，吃太便宜還要被嫌」、「以前不AA，但是男女雙方付出都會是有來有往。現在不AA，是因為受過太多傷害了」、「AA男不是一天造成，只是漸漸覺醒罷了」、「以前就遇過一個把我當ATM的女人，什麼都要我出，浪費20幾萬，看我不想出錢，還不是把我一腳踢開，幫別人養老婆幹嘛」。

男友 結婚

延伸閱讀

姐妹聚餐硬要帶男友！她怒嗆1句獲5萬網友共鳴：超白目

男在餐廳吼女友一餐花7百多 網列「17項拜金標準」諷：我是煉金女

AA制連0.5元都要記！約會後「精算表」曝光，她傻眼：為這種小錢低落很怪嗎？

當3年「全付男」慘遭戴綠帽 他狠甩月光族人生：終於存到一張0052

相關新聞

男友月薪10萬仍AA制！她曝日常消費習慣挨酸：是在劫富濟貧？

一名女網友分享與月薪10萬的男友仍採AA制，引發網友熱議。儘管男方收入是她的兩倍，兩人日常開銷多選擇平價餐廳，這一情況遭到不少網友質疑。

姐妹聚餐硬要帶男友！她怒嗆1句獲5萬網友共鳴：超白目

一名女網友在社群平台吐槽姐妹聚餐卻總有人帶男友，質疑「分開一下是會怎樣？」引起共鳴，許多網友紛紛表示對突襲伴侶的不滿，認為應該尊重姐妹間的獨處時光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。