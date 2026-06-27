男友月薪10萬仍AA制！她曝日常消費習慣挨酸：是在劫富濟貧？

一名女網友分享，目前與大自己7歲、以結婚為前提交往的男友穩定交往中，雖然男方薪資是她的兩倍，但兩人在日常開銷上仍採取AA制，連外出用餐也多以平價餐廳為主。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「男友的薪水是我兩倍，但卻AA」為題，指出自己月薪5萬、男友10萬，年紀大他7歲，當初是以結婚為前提交往。不過在實際相處上，除了男友會負擔住宿飯店費用外，其餘日常餐飲開銷，幾乎都是AA制，且多數選擇價格較親民的餐點。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「為什麼要幫妳付？妳很好嗎？」、「為什麼只想靠別人啊？靠自己不好嗎」、「又是一個吸血怪獸，他薪水如果只剩3萬，妳要不要全出？」、「10萬能幹嘛？就說了事實上沒那麼多全付男，因為現在物價太高根本養不起公主」、「喜歡全付男沒有錯，妳偏要找一個AA男，再來抱怨他怎麼都AA」、「他已經出了飯店錢，你還想怎樣？這哪叫作AA啦？」、「妳是在劫富濟貧嗎？一副別人薪水高就要理所當然多出」、「又還沒結婚，有什麼毛病？」。

你和另一半交往也會採用AA制嗎？本站曾報導，一名女網友分享，在上一輩的年代，追求女生通常是男生主動請客，不解為何現今的男生，覺得AA制才比較公平？同時也好奇「AA是不是就代表少了浪漫，還是只是價值觀不一樣呢？」。

對此，不少男網友表示「因為付出不一定有回報，以前可能還好，現在是越來越誇張，揪一個女生吃飯，她可以帶一群閨密來，吃太便宜還要被嫌」、「以前不AA，但是男女雙方付出都會是有來有往。現在不AA，是因為受過太多傷害了」、「AA男不是一天造成，只是漸漸覺醒罷了」、「以前就遇過一個把我當ATM的女人，什麼都要我出，浪費20幾萬，看我不想出錢，還不是把我一腳踢開，幫別人養老婆幹嘛」。