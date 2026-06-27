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姐妹聚餐硬要帶男友！她怒嗆1句獲5萬網友共鳴：超白目

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，明明約好是姐妹聚會，卻總有人非得帶另一半一起出席，讓她忍不住直呼「分開一下是會怎樣？」。示意圖／AI生成
一名女網友抱怨，明明約好是姐妹聚會，卻總有人非得帶另一半一起出席，讓她忍不住直呼「分開一下是會怎樣？」。示意圖／AI生成

和姐妹聚餐時，最怕臨時多出「陌生人」！近日一名女網友抱怨，明明約好是姐妹聚會，卻總有人非得帶另一半一起出席，讓她忍不住直呼「分開一下是會怎樣？」。貼文曝光後，引起不少網友共鳴。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，她始終無法理解，明明是姐妹之間的聚餐，卻有人聚餐前才臨時告知伴侶也要來，讓其他人毫無心理準備，忍不住吐槽「分開一下是會怎樣？」。

貼文一出後，引起不少女網友共鳴，紛紛表示「最討厭的是那種，臨時才說另一半要去的，沒有對方會死」、「平常都常常膩在一起了，姐妹幾個月約一次，為什麼都還要帶男友」、「超級白目，有經過我們同意嗎？還有出去玩還跟另一半講電話掛著的」、「然後另一半的臉又很臭，煩死」、「黏成這樣通常心理都有點問題」、「然後男友坐在旁邊發呆滑手機整場安靜，待在家很難嗎？」。

此外，也有網友分享自身經驗，指出「我遇過除了帶老公、小孩，有時會連婆婆加婆家鄰居一起帶來的」、「年輕時還可以接受，帶伴侶來認識，但現在聚會，姐妹還要帶老公跟小孩，小孩都很大了，我就有點不想去」、「受不了老公寶，什麼都說我問一下我老公」、「我會直接取消聚會」、「曾跟姐妹反應過，希望能單獨與她獨處，姐妹之後想帶男友都會先詢問，真正的朋友是會彼此互相尊重的」。

不過，也有男生聚會喜歡帶女友去的情況。本站曾報導，一名女網友分享，不明白為何男生的聚會，總是習慣帶著女友同行，坦言自己非常需要獨處空間，就算聚會裡全是熟人，參加這類活動依然讓她感到壓力倍增。好奇「懂得迎合對方生活圈的，才是好的另一半嗎？」。

對此，不少網友都表示「有些是炫耀心態」、「就跟牽跑車、換新手機、手錶一樣，不帶出去給兄弟們秀個滿臉會對不起自己，因為女友越正，間接代表自己很有實力」、「如果我女朋友長得像張員瑛或像舒華，就是下跪我也拜託她一起來聚會」。

不過，也有網友回應「不要給男生貼標籤好嗎」、「妳有遇過一定要帶男友的女生來參加閨密聚餐的嗎？有些情侶真的就是分不開」、「跟性別無關，我也有那種明明是女生聚會，卻『每次』都要帶男友來的女生朋友，有夠討厭」。

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