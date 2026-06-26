婆婆情勒媳接掌廚房！她嘆像深宮怨婦 尪霸氣嗆：妳們會煮老公有比較疼？

媳婦一定要會煮飯嗎？一名人妻抱怨，每逢婆家近30人的家族聚餐，長輩與親戚總期盼她能接掌廚房，讓她備感壓力，感嘆宛如「深宮怨婦」。所幸丈夫十分給力，面對親戚灌輸的傳統觀念，他直接反嗆對方，拒絕讓下廚成為綁架妻子的標籤。

該名媳婦在Dcard分享，每逢家族聚餐，看到婆婆與兩位嬸嬸忙著準備近30人的餐點，總讓她感到壓力。儘管她會幫忙擺盤、搬桌椅、收拾碗盤，也會和丈夫外出買飲料、零食，但見著出嫁的女兒及其他親戚只需坐著聊天，讓她深怕自己未來也會接替婆婆，不禁感嘆「嫁進大家庭的媳婦就像深宮怨婦」。

原po透露，過去丈夫曾主動包辦大部分過年家務，夫妻倆忙進忙出，卻不斷遭到長輩和親戚指揮，最後丈夫乾脆帶著她離開，從此不再主動承擔過年家務。此外，婆婆多年來也不斷詢問她是否願意學做菜、接手煮飯，但丈夫始終認為，沒有人規定媳婦一定要下廚。

然而，丈夫的姊姊及其他親戚也曾向原po丈夫灌輸「會煮飯的媳婦比較顧家」等觀念，希望原po能接手廚房，丈夫聽完霸氣反嗆，「妳們會煮飯！老公有比較疼妳們嗎？」、「妳們有煮飯，身體都很健康？」，認為下廚與否不該成為評價媳婦的標準。她表示，幸好丈夫願意力挺，否則自己可能早就搬離這個大家庭。

文章曝光，網友們紛紛表示，「老婆很會煮，可以辦桌的手藝，可是他不喜歡煮，所以會煮菜並不等於愛煮菜」、「我婆家是包菜派所以沒有這個問題，我會煮飯也是自己想煮給老公吃自己看食譜學的，沒人能強迫我」。

曾有命理師分享3款「惡婆婆」手面相，分別是前額突顴骨高的婆婆，個性非常急躁逼人；顴骨高又不包肉則是控制欲非常強。嘴唇薄臉頰尖的婆婆，代表講話比較尖刻及非常計較金錢。手相感情線細碎凌亂的婆婆，除了脾氣很急躁外，心緒起伏也很大。