女生出現3大行為別追了？他揭「婉拒」訊號 一票人點頭：比AI中肯

最怕自己一頭熱！有網友在Dcard發文表示，在追求女生時，若傳訊息給對方卻總是等不到回覆，或每次都拖上好幾個小時，對方甚至頻頻以「手機沒電」、「剛剛在忙」帶過，其實就可能是委婉拒絕。原PO也直言：「有這3大表現就不要追了，看清現實、早點放棄吧！」

原PO點出，在追求或曖昧階段，如果對方出現以下3大行為，也許就該重新評估這段關係。

訊息已讀不回、不讀不回

原PO表示，傳訊息給女孩子，如果她不回，就別再追、也別再傳了。若對方回個訊息總要拖上好幾個小時，不然就是找藉口說自己很忙，代表對方可能根本無心把你放在心上，「別再幫對方找藉口自欺欺人！」

約會全程當低頭族

出去約會時，不管是吃飯、散步還是看電影，女孩子如果全程都低頭滑手機，原PO認為也可以直接放棄。他直言，對方跟你待在一起可能根本坐立難安，只能靠滑手機來逃避尷尬。

永遠「被請客」沒互相

原PO也表示，如果都已經約出來三次，每次都是你買單，女生卻連一次都沒有主動說要回請，這種情況也可以放手了。

貼文曝光後，不少網友表示認同，「比AI還中肯」、「認同，可是人就是犯賤，想說再試看看還有沒有機會」、「還有那種有時間發限動、看限動、貼文，沒時間回訊息的，那種人也不用浪費時間跟他聊天」。

不過，也有網友提出不同看法，「幾個小時沒回怎麼了嗎？人家都不用上班，都在回訊息就飽了？」、「我反而是沒興趣的男生我會請他吃飯，避免有所虧欠，有機會發展的才會讓對方請客，但也會有來有往」、「用手機真的不一定欸，像我自己工作真的很忙，基本上都在看手機回訊息」。

事實上，根據 Match「Singles in America」調查，75％單身者表示，約會時接電話會讓人倒彈，66％則不喜歡對方在約會時傳訊息，顯示約會互動中的專注與尊重，確實會影響好感度。