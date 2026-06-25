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結束6年婚姻！前夫一句「你的付出不是我要的」 讓她徹底死心

聯合新聞網／ 綜合報導
前夫冷漠地回答：「你的付出不是我要的。」這句話讓她感到心寒至極，也深刻體悟到「冰凍三尺，非一日之寒」。圖/AI生成
前夫冷漠地回答：「你的付出不是我要的。」這句話讓她感到心寒至極，也深刻體悟到「冰凍三尺，非一日之寒」。圖/AI生成

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，分享自己與前夫因個性不合而離婚的經歷，並引發網友熱烈討論。她在文中提到，自己與前夫在今年六月初完成了離婚手續，這段時間她不斷反思兩人為何最終走到無話可說的地步，最終想通了「原來他想要的是一個人過」。

該女網友表示，前夫屬於「迴避型人格」，而她則是「焦慮型人格」。她認為，正是這樣的性格組合導致了兩人關係的惡化。「他愈迴避，我就愈焦慮不安」，她坦言，兩人的婚姻最終在一個月的冷戰後走向終結。當她詢問前夫，對她六年來的付出難道都沒有感受到嗎？對方卻冷漠地回答：「你的付出不是我要的。」這句話讓她感到心寒至極，也深刻體悟到「冰凍三尺，非一日之寒」。

貼文曝光，吸引眾多網友留言支持，認為她及早結束這段婚姻是正確的選擇。有網友表示，「及早停損，以免賠上一生」、「恭喜妳重獲新生，好好愛自己才是最重要的」，也有不少人分享了自己的相似經歷，感嘆婚姻中的辛酸與掙扎。一位網友留言：「最傻的是因別人原因讓自己的婚姻破裂，我也曾經經歷過類似的情況，但現在終於熬過來了。」

原PO則回應網友，她與前夫並沒有小孩，因此無法像有些人那樣用二十年的時間去期待對方性格的改變。「我想把心思放回自己身上」，她堅定地表示「所以要放過自已，才不會太心累」，希望未來能找到真正懂得珍惜自己的人。

離婚 婚姻 冷戰

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