1年只見2次！她怨10年友「慶生才聯絡」想斷交 網勸：成年後很正常

隨著年齡增長、生活圈改變，朋友之間見面與聯絡的頻率也可能逐漸降低。一名30多歲女子表示，自己與一名認識近10年的朋友，過去經常聊天、吃飯及看電影，近年卻只剩雙方生日時才會碰面，平時不僅訊息回得慢，也幾乎約不出來，讓她不禁懷疑這段友誼是否還有繼續維繫的必要。

原PO在Dcard以「想放棄只有慶生才聚餐的友誼」為題發文表示，她與對方曾是同事，兩人先後離職後仍保持聯繫，社群平台也互相追蹤。剛開始幾年，雙方如同一般好友，經常傳訊息聊天、逛夜市、看電影及相約吃飯。

不過，兩人認識約5、6年後，互動逐漸減少，至今已連續好幾年一年只見兩次，也就是彼此生日的時候。每次聚會流程幾乎相同，先訂餐廳吃飯、交換生日禮物，聊聊工作上遇到的事情，再拍照上傳限時動態，結束後便各自返家，也不會再安排其他行程。

原PO透露，她曾主動詢問是否能增加聚會次數，也會傳訊息想多聊幾句，但對方回覆速度越來越慢，邀約也常常沒有下文。最讓原PO感到失望的是，她曾想介紹工作上的合作窗口給友人，但對方遲遲不回覆，也沒有明確表達是否有意願，拖了好一段時間後才拒絕，導致她與準備引薦的窗口相當尷尬。

原PO原本打算今年結束這段友誼，沒想到生日前夕，友人又突然積極傳訊息邀約吃飯，讓她一時心軟答應。然而，聚餐結束、兩人分開搭車後，對方再度不回訊息，互動又回到原本的狀態。她無奈表示，希望替對方過完今年生日後就「兩不相欠」，因為已經不知道這段關係繼續下去的意義。

貼文曝光後，有網友表示原PO遇到的狀況很正常，「一年聚一兩次是常態吧？我跟國小時認識的摯友也是這樣，我們都有各自的生活」、「我是覺得她還有心記得你的生日，就不要輕易放掉」、「我反而身邊幾乎都是這種偶爾一年約個一兩次見面，但一見面卻可以很真誠舒服的相處暢聊」、「最好的友誼不是常常約見面，是在各自的生活圈會突然想起對方，在重要的日子會給彼此祝福」。

不過，也有網友指出，問題可能不在於見面次數，而是彼此對關係的期待不同，「可以把妳的想法跟她說看看，有些事情說開了會更好，就算最後結果不是自己期待的，至少有努力過」、「有類似經驗，後來發現最難接受的其實不是見面次數變少，而是只有你還在努力維持這段關係」。

曾有一名OL因為厭倦了當朋友圈的「萬年主揪」，決定做個殘酷實驗，一個月不主動聯絡任何人，看誰會真正想起自己？結果有些人真的就此消失，彷彿她從未存在過，但也有朋友主動傳訊息問「妳最近好嗎？怎麼都沒消息？」這個社交實驗讓她領悟到，「我不能因為別人對友情的期待與我不同，就覺得被拒絕」。她決定從「廣結善緣」轉向「深耕關係」，經過一年的改變，她目前對朋友關係相當滿意。