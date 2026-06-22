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影／吃冰吃到保麗龍！高雄老字號冰店「婆婆冰」6缺失 衛生局要罰了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
衛生局稽查人員在「婆婆冰」店內發現多項缺失。圖／高雄市衛生局提供
衛生局稽查人員在「婆婆冰」店內發現多項缺失。圖／高雄市衛生局提供

高雄知名老字號冰店「婆婆冰」創始店遭民眾指控，吃冰吃到保麗龍碎片爆發食安疑慮，業者坦承疏失，解釋異物是盛裝芒果雪糕冰的保麗龍容器剝落所致，未來改用塑膠桶盛裝，避免類似情形再發生。衛生局今天稽查，將依法開罰6萬以上、2億元以下罰鍰。

一名消費者在社群媒體發文指出，到鹽埕區婆婆冰創始店消費時，吃冰竟吃到保麗龍碎片，向店家反映後，店員僅拿出遭戳破的保麗龍冰淇淋盒解釋，過程中未見任何道歉，也未主動提出重做餐點等補救措施，讓他感到相當不滿，直言「再也不會被網路評價騙去這種店」。

衛生局今天接獲通報派員現場查察，檢視食材及成品後，未發現其他異物情形，業者也已完成食品業者登錄並投保產品責任險。

業者說明，異物為店內盛裝芒果雪糕冰的保麗龍容器碎片掉落造成，確實屬作業疏失，承諾將芒果雪糕冰改以塑膠桶盛裝，避免類似事件再度發生。

衛生局表示，食品中摻雜異物已違反食品安全衛生管理法第15條規定，將依同法第44條裁處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

此外，稽查人員依食品良好衛生規範準則檢查時，也發現店家存在多項缺失，包括作業區玻璃櫥窗破損、冷藏庫未設溫度指示器、清潔用品未專區放置、食材未妥善覆蓋、員工個人物品未專區管理，以及從業人員未依規定完成健康檢查等。

衛生局已要求業者限期改善，若屆期仍未改善，依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，再處6萬元以上、2億元以下罰鍰。衛生局說，民眾若與食品業者發生消費爭議，可向消費者服務中心或撥打1950消費者服務專線尋求協助。

衛生局稽查人員在「婆婆冰」店內發現多項缺失。圖／高雄市衛生局提供
衛生局稽查人員在「婆婆冰」店內發現多項缺失。圖／高雄市衛生局提供

高雄 保麗龍 衛生局

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