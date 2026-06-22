男在餐廳吼女友一餐花7百多 網列「17項拜金標準」諷：我是煉金女

近日一名女網友在Threads上分享，自己在春水堂用餐時，目睹隔壁桌情侶發生激烈爭吵，原因竟是男生嫌棄「太貴了」。原PO描述，該名男生入座後碎念不停，大聲質問女友「妳吃一餐要七百多塊欸？這一坨要七百多欸？去鍋貼店我一樣可以滿足妳啊！」甚至連星巴克也被流彈掃中，男生怒斥：「妳去星巴克是為了喝氣氛嗎？為了喝那個機器用出來的咖啡要一百多塊嗎？我沒有不讓妳吃欸！但這麼貴值得嗎？」最後女生被唸到委屈落淚，表示願意買單男生仍不罷休，讓原PO看不下去，甚至私下寫卡片鼓勵女生早日脫離「ㄉㄤˋ酸男（小氣男）」。

對此，網路上的討論火速延燒，甚至有網友直接在留言區嘲諷盤點出「2026/6 為止拜金女標準」：

1、沒有買一送一就喝星巴克 2、沒有用折價券就搭 Uber 3、一天用超過2片日用衛生棉，白天用夜用衛生棉 4、吃摩斯漢堡 5、迴轉壽司吃超過300元 6、吃滷肉飯25元不會飽 7、吃85度C的切片黑森林蛋糕 8、用洗碗機 9、吃飯沒AA 10、做美甲 11、飲料點中杯 12、洗髮精用到最後沒有加水 13、跑咖（咖啡廳） 14、鹽酥雞兩人份點365 15、買50塊LINE貼圖 16、堅持用一次性紙巾 17、春水堂點一桌700元

這份清單曝光後，讓許多女性網友紛紛自嘲，笑稱「中一條是敗金女，我全中不就是是煉金女了」、「原來要當敗金女那麼簡單，但這些不是很日常嗎」，認為這些標準簡直荒謬至極。也有人針對春水堂的價位表示「春水堂兩人700多塊，兩人才七百多就在唸」、「還忘了一點，自己煮泡麵加顆蛋也是敗金」，認為男方的節省程度已經超乎一般人的認知範疇。

事件也引發不少人對感情觀的省思，有網友直言「我幹嘛戀愛來折磨自己？萬年單身比戀愛還來得快樂」，直言若連基本的餐飲開銷都要如此計較，感情生活恐怕難以長久。