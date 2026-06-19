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父親家暴、母親入獄加親友無力 桃園3姊弟宛若人球 民代籲市府重視

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園3名年幼姊弟因父親家暴、母親入獄與親友無力長期照顧，可能面臨無處可去窘境，議員張碩芳呼籲市府重視（示意圖與新聞事件人物無關）。本報資料照片
桃園3名年幼姊弟因父親家暴、母親入獄與親友無力長期照顧，可能面臨無處可去窘境，議員張碩芳呼籲市府重視（示意圖與新聞事件人物無關）。本報資料照片

桃園3名年幼姊弟因父親家暴、母親入獄，目前由母親友人照顧，但母親友人經濟能力無法負擔奶粉尿布錢，其父拒絕支應又出言死亡恐嚇，難以長期照顧3人，尋社福機構協助安置卻無下文；國民黨桃園市議員張碩芳接獲陳情，直指姊弟3人處境宛若人球。據了解，市府已掌握此案。

張碩芳指出，姊弟3人最大約7歲、最小僅1歲，因父親長期家暴並把母親打到下巴骨裂，今年4月隨母親搬出去住，結果今年6月母親因案入獄，才由母親的女性有人接手照顧。

據了解，其母友人與男友住在不到10坪的小套房，煮飯洗衣生活都在同一空間，姊弟3人在她的照顧下，健康狀況無虞，但由於經濟能力有限，尿布奶粉錢是一大負擔。她曾尋求姊弟3人父親幫助，對方不但嗆「當初是你們自己要幫忙收留照顧，現在憑什麼跟我要錢」，還曾跑到她家動手打人，更出言威脅其生命安全。

張碩芳表示，種種原因導致母親友人想幫忙照顧小孩也有心無力，此案凸顯民間照顧者再而受保護體現的困境。當孩子遭遇家庭重大變故時，往往是親友率先伸出援手，這些照顧者缺乏專業培訓、制度支持與合法身分認定，卻往往背負實際照顧責任與安全風險。

「孩子的未來不該成為家庭暴力與制度空窗的犧牲品！」張碩芳說，此案雖有社工關懷，但社工僅初步查看情況，事後也未協助安置。此案父親已有暴力傾向，不僅對母親友人，對姊弟3人也可能構成威脅，希望市府相關單位重視，盡快妥善處理。

家暴 桃園 照顧者

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