母胎單身30年…男自曝情路卡關原因 一票人認同：缺基本技能

現代人都有一套自己的擇偶條件，但有沒有駕照難道也會成為感情路上的絆腳石嗎？有一名30歲的男網友在Dcard發文表示，自己外貌雖然不算帥，但也不至於太醜，然而至今仍是母胎單身，他認為最大的原因，有可能是自己沒有汽車與機車駕照，才會讓對方不想再有進一步發展。

原PO透露自己身高約172公分、五官端正，外表雖稱不上特別帥氣，但也絕對不差，只不過身邊的人知道自己仍是母胎單身都不敢置信。他表示自己長期生活在雙北地區，大眾交通運輸非常方便，平常也都搭捷運來移動，因此從未覺得沒有駕照會影響生活。不過在交友過程中，只要提及自己沒有汽、機車駕照，雙方的互動便逐漸冷卻，對方甚至直接不讀不回。

他坦言對開車、騎車始終抱有恐懼感，擔心自己成為所謂的「三寶」，也害怕遇上危險駕駛，因此遲遲無法跨越心理障礙。他不解地表示，在交通便利的雙北地區，搭乘捷運或計程車其實相當方便，為何一定要會開車或騎車，「沒有駕照是不是就註定單身一輩子了？」

貼文一出引起不少討論，多數人認為問題未必只是駕照本身，而是騎車或開車已被視為一項基本生活技能 ，「不敢開車騎車會讓人覺得沒什麼承擔力，對你是否有獨立自主的能力也會有所懷疑」、「考個駕照也不難，如果你連這種簡單的事都無法突破、甚至不願意嘗試，那女生對你的觀感直接扣分到零也是很正常」、「因為能夠不依賴大眾運輸工具移動，真的是很重要的技能」、「男生有駕照是我覺得最基本的，沒駕照我也完全不會考慮」。

也有網友指出，雖然雙北交通發達，但若規劃到外縣市旅遊、前往郊區景點或夜間出遊時，擁有駕照確實能提升便利性，「在雙北的確沒差，但去其他縣市玩，如果不會騎車開車會很不方便」、「很多景點都是開車比較方便的，總不可能去山上坐Uber，看完夜景要下山又要叫Uber吧」。

不過另一派網友則認為，沒有駕照不應成為評斷一個人的標準，「我自己是覺得還好，有駕照只是加分項，不會因為男生不會開車就沒機會」、「身為台北人，就算沒駕照還是暢通無阻，活得好好的」、「雙北確實沒必要騎車開車，不是你的問題」、「在台北我也會不想開車騎車，交通超級方便」。