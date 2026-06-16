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20歲男存股120萬！女友得知暗示「日本旅費全包」 冷戰後狂曬異性

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，自己從國中開始培養理財習慣，目前投資0050已讓帳戶累積超過百萬元。沒想到女友得知後，竟暗示日本旅費全包，讓他萌生分手念頭。示意圖／Ingimage
一名男網友表示，自己從國中開始培養理財習慣，目前投資0050已讓帳戶累積超過百萬元。沒想到女友得知後，竟暗示日本旅費全包，讓他萌生分手念頭。示意圖／Ingimage

情侶交往除了感情契合，金錢觀是否一致也相當重要。一名20歲男網友表示，自己從國中開始培養理財習慣，只要有多餘的收入，就會投入元大台灣50（0050），近期投資帳戶累積超過百萬元。沒想到女友得知他的資產後，開始提議一起到日本旅遊，甚至暗示希望他負擔兩人全部旅費，雙方因此陷入冷戰，讓他萌生分手念頭。

原PO在Dcard以「女友想要我賣股票帶她出國」為題發文表示，父母從小便教導他金融理財觀念，因此從國中到出社會工作，不論是薪水、過年紅包或發票中獎，只要扣除生活費後還有剩餘，他幾乎都會拿去投資0050。受惠於近年台股表現，他的股票帳戶現值已超過120萬元，雖然金額不算龐大，但對20歲的自己而言，已是重要的理財里程碑。

前陣子女友詢問他是否有在「玩股票」，原PO強調，自己並非抱持玩樂或投機心態，而是持續定期不定額投入0050。當他打開投資帳戶給女友看時，對方當場瞪大眼睛驚訝表示，原本一直以為他只是「月薪3萬多的月光族而已」。接著詢問原PO，既然他擁有這些資產，為何過去安排出遊或購買物品時，總是需要考慮很久。此後幾個星期，女友也開始有意無意提起不同國家的旅遊資訊，頻頻傳送景點連結，表示兩人可以出國拍攝情侶網美照。

原PO最後被說服，答應規劃年底前往日本。女友做完功課後估算，兩人的機票、住宿及吃喝玩樂費用合計約10幾萬元。原PO表示，「一個人大概7、8萬，我是OK，妳可以的話就去」，女友卻回答，「主要是看你O不OK啊」。他這才意識到，對方似乎希望由他負擔兩人的全部旅費。兩人隨即因費用問題陷入爭執，原PO認為，如此大筆的支出理應各自負擔，況且這趟旅行最初也是由女友主動提議。

原PO指出，自從發生爭執後，他多次邀約女友吃飯、見面，都被對方以各種理由拒絕，女友還開始在社群平台發布與其他男性吃飯、逛街及出遊的限時動態，且沒有避諱讓他看見，「她以前不會這樣，但我也沒有多問她或對質」。他也開始思考是否應該結束這段感情，「感覺自己一個人過還比較輕鬆，不用被情緒勒索」。

貼文曝光後，不少網友認為兩人的金錢觀存在明顯差異，紛紛勸原PO慎重考慮，「女友會背叛你，但股票不會」、「錢是給女人看的，不是給她花的」、「不要為了她屈就，突破自己的底線，在感情中尊重自己也是很重要的」、「年輕人不用衝動，女友可以換，錢可不好賺」。

也有網友提醒，「懂得幫你省錢的才是好女人 ，你120萬再滾幾年可以到500萬，但她卻要讓你現在全付，花完你的積蓄，毫無未來規劃可言」、「我女友薪水才5萬還堅持跟我AA，我問她看我資產不會心裡不平衡、想要我多出一些嗎？她回答沒必要『這是你努力來的』，這才是能走下去的對象」。

0050元大台灣50 情侶 日本 冷戰

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