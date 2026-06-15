2026最新！全台「兒童生日禮金」哪些鄉鎮有？這幾區家長快申請 最高總金額12萬元

【文：武美齡】

除了生育補助、育兒津貼之外，全台各鄉鎮更加碼推出「兒童生日禮金」，目前有 12 個地區的家長可請領這個貼心好禮，最高總金額達 12 萬元，雖然台北、新北、桃園、新竹等縣市目前尚未推出相關福利，但苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義、花蓮、台東部分鄉鎮皆有兒童生日禮金可申請，各位爸爸媽媽可別錯過請領機會！

苗栗縣

南庄鄉：戶籍設籍南庄鄉年滿一歲至六歲之兒童，經申請及本所審核通過後，發放 6,000 元，每年皆可申請一次，六年共可獲得 36,000 元兒童生日禮金。

彰化縣

溪州鄉：設籍溪州鄉年滿一歲至三歲(含)以下兒童，每年發放 3,000 元兒童生日禮金

田尾鄉：一到三歲幼兒及父或母設籍田尾鄉，且自幼兒生日日期往前推算連續設籍達一年以上，每年生日發放 2,000 元兒童生日禮金。

南投縣

草屯鎮：兒童以及兒童之父母一方或監護人，於兒童年滿一歲至五歲生日前連續設籍本鎮滿一年者，每年生日皆可請領 20,000 元兒童生日禮金，且不得要求追朔補發，若五年皆領取總金額達十萬元。

埔里鎮：115年1月1日以後設籍於本鎮滿一年之兒童，每滿一至五歲之生日，每年生日皆可請領 20,000 元兒童生日禮金，且不得要求追朔補發，五年連續領取總金額共十萬元。

雲林縣

水林鄉：114年後出生登記入籍水林鄉滿一歲的幼兒，且沒有遷出紀錄者，可領取 6,000 元兒童生日禮金。

嘉義縣

梅山鄉：設籍本鄉之年滿一歲至三歲以下兒童，且兒童以及兒童之父母一方或監護人需連續設籍本鄉達一年以上，每年可申請 6,000 元兒童生日禮金。

花蓮縣

鳳林鎮：年滿四歲及以下之幼兒，幼兒於本鎮完成出生登記且申請時仍持續在籍，且父或母於幼兒生日當日已連續設籍滿二年以上，每年可申請 24,000 元兒童生日禮金。

豐濱鄉：本鄉四歲(含)以下兒童

- 戶籍設籍本鄉兒童年滿一歲起，並自設籍本鄉時起算 6 個月，發放 10,000 元兒童生日禮金。

- 戶籍設籍本鄉且中途未曾遷出本鄉自兒童滿二歲起，發放 20,000 元兒童生日禮金。

- 戶籍設籍本鄉且中途未曾遷出本鄉自兒童滿三歲起，發放 20,000 元兒童生日禮金。

- 戶籍設籍本鄉且中途未曾遷出本鄉自兒童滿四歲起，，發放 30,000 元兒童生日禮金。

台東縣

池上鄉：本鄉四歲(含)以下兒童，自兒童滿一歲起，每年發放 10,000 元兒童生日禮金，至兒童滿四歲止。

- 兒童自出生登記設籍本鄉，且申請人設籍本鄉一年以上(以兒童生日日期往前推算)，且中途未曾遷出本鄉者。

- 未滿四歲兒童，父母一方及兒童始設籍本鄉滿六個月以上，且戶籍未再遷出本鄉者。（詳見：池上鄉公所公告）

東河鄉：於本鄉辦理出生登記並自出生即設籍本鄉滿 1 歲之兒童，且父或母連續設籍本鄉兩年以上，每位兒童發放 20,000 元兒童生日禮金。

鹿野鄉：一至六歲兒童及父或母設籍本鄉一年以上，每年可申請一次 20,000 元兒童生日禮金，六年連續領取總金額共 12 萬元。

「兒童生日禮金」對辛苦的爸爸媽媽來說，無疑是份溫暖的生日祝福與不無小補的小確幸。養育孩子的路上挑戰不斷，除了埋頭打拼，也別忘了隨時留意自身居住地的各項福利，符合條件的家長們，趕快把申請時間和所需資料記到行事曆上，這份專屬於孩子的「生日紅包」，可千萬別讓它過期溜走囉！

參考資料：各縣市及鄉鎮官網公告