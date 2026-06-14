男結紮仍被告知中獎 女伴問「期待嗎」他崩潰：該怎麼演？

明明已經做了結紮手術，卻突然收到伴侶傳來驗孕棒「兩條線」的照片，任誰都會嚇一跳！一名男網友近日在Threads發文表示，伴侶突然告知月經晚來10天，驗孕後疑似懷孕，還問他「興奮嗎」、「期待嗎」，讓已結紮的他當場傻眼，不知道該不該繼續配合演下去。

原PO在Threads上發文寫下：「我結紮了，她兩條線？該怎麼繼續演」，並附上對話截圖。畫面中，女方表示「今天（月經）遲來第十天」，還附上「中獎照片」，並詢問原PO「興奮嗎」、「期待嗎」。

女方緊接著又表示，隔周要回診做肚子超音波，原PO則回覆「好，我再陪妳去」、「然後要做親子鑑定」，女方一聽到要做親子鑑定，氣得大飆髒話，最後補上一句「父不詳」，讓整段對話引起網友熱議。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「節育了還是可能會有精蟲，要定期驗才能確保精蟲數量喔」、「人體沒有百分之百絕對好嗎？為什麼不先自己去驗精蟲數？如果檢驗沒有，情勢對你還有利。基本上，一講親子鑑定，所有的信任都毀了」、「結紮還是有機率。如果我是女生，可以驗，但驗了就算孩子的爸是你，也寧可小孩父不詳」。

還有網友分享親身經歷，「我就是中獎那個！生完兩寶也結紮了，（結紮）兩年後我老婆突然覺得嗜睡、精神不濟，然後我拿了驗孕棒叫她加減驗，直接超深兩條線，我也跑去驗精蟲，結果是殘留800萬隻」、「結紮還是會中欸！我第三胎就是結紮快一年的時候中的喔」。

事實上，男性結紮後並不會立刻完全避孕，因為輸精管前端仍可能殘留精子，而精子可在體內存活約75至90天；若這些精子隨精液排出，仍有受孕可能。因此，結紮後3個月內發生性行為，仍建議戴保險套，做好避孕措施。