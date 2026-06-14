【動漫詩得獎作品】水賴／日常戀愛守則

早安，中村同學，今天你

起床還順利嗎？有沒有用正確

的姿勢掀開棉被用正確的手開燈刷牙

上廁所這次有沒有記得右腳不能超過左腳太多？

吃完吐司之前讀了兩人的星座運勢

一起讀了情敵的。

腳踏車要從左腳最高處往下踩

主導生命的右腳就會開始上升

經過河邊向河神許願經過神社向萬千神佛

許願經過便利商店看見另一家報紙

寫顛倒了你和情敵的運勢並且看見

屬於他的欄位下方寫著：

今日適合粉紅色。

午餐吃火腿蛋三明治喝草莓牛奶

蹺掉數學課去頂樓看候鳥落單，構思一部小說

所有角色都獲得幸福向雲朵許願今天

足夠輕盈畢竟左手關鬧鐘這件事竟然忘記

因為夢裡他邀請你一起走路回家

腳踏車皮墊曬久夕陽氣味使你暈眩

你滴水不漏接著每一個話題回答他今天身體

微恙數學課去保健室休息。你關心他的成績他的

手腕他嘴唇微乾你看見粉紅色小點點在他的腳踝邊。

夢就到這裡起身拍拍候鳥影子拍拍灰塵

你要去牽腳踏車一個人回家。

記得正對著太陽出校門。

註：發想自《加油！中村同學！！》