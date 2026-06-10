黃仁勳管理像「台灣家長」掀熱議 網列亞洲父母優點：用行動把愛塞滿

輝達執行長黃仁勳近期透露，自己管理員工的方式有點像「台灣家長」，員工一天中難免會被批評。他認為，批評是幫助人成長與進步的方式，也坦言自己的管理風格相當嚴格。相關說法引發討論，也讓不少網友好奇，「亞洲父母有什麼優點？」

一名網友在社群平台Threads發問，「亞洲父母」這個標籤似乎常帶有負面印象，但除了嚴格、愛批評之外，是否也有值得肯定的一面？他舉例，像是「超愛切水果」，就是許多人熟悉的亞洲父母式溫暖。貼文曝光後，引發不少網友共鳴，原PO也表示，「大家提了好多亞洲父母的溫暖，真是感人」。

不少網友回應，亞洲父母常用實際行動表達關心，例如，「準備的午餐是熱的，營養均衡，不是餅乾零食」、「他可以省吃儉用一輩子，就是為了可以給你遺產」、「會留遺產給兒女的比例高於歐美父母」。

也有網友分析，亞洲父母與歐美父母最大的差別之一，在於對成年子女的支援往往不會因孩子長大就停止。許多亞洲父母願意長時間幫忙帶孫子，「時間之長、帶得夠全面」，甚至在子女讀書、結婚、買房時提供經濟協助；相較之下，不少歐美父母在孩子成年後就較少介入，甚至「不願意當子女學貸、房貸的保證人」。

另有網友認為，亞洲父母在生活照顧上也較細膩，例如，重視孩子是否吃飽、穿暖、乾淨整齊，「看到小孩手弄髒或吃得到處都是的時候就趕快擦」，通常會立刻幫忙擦拭，不會完全放任孩子「放飛自我」。

資深媒體人李思萱也曾分享，黃仁勳在一場閉門論壇中提到，只要在亞洲家庭長大、被亞洲父母養大，這輩子可能都需要看心理醫師。並笑稱，自己已經63歲，下午才剛被父母念過。黃仁勳認為，亞洲父母表達愛的方式往往是批評，因為他們總覺得孩子還可以更好；而他學會的回應方式，就是用台語和中文說一句「好啦好啦」。

李思萱指出，這種「你可以更好」的聲音，可能讓人受傷，也可能在長大後轉化為競爭力。因為被要求慣了，許多人變得能吃苦、抗壓，也習慣把事情做得更好。不過她也提醒，傷口與盔甲有時來自同一個地方，那些曾讓人撐下去的東西，也可能曾經傷害過自己。如今長大後，或許能選擇用自己的方式，終止這種永遠不夠好的循環。