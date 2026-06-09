產檢至少14次、陪產假卻僅7天 人夫高喊不合理引2派網友戰翻

台灣少子化問題持續受到關注，近日一名男網友抱怨，現行制度下男性可申請的陪產檢假與陪產假合計僅7天，但光是常規產檢次數，就遠遠超過這個數字，讓他相當不滿。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在PTT以「台灣男生陪產檢假只有7天是在哈囉？」為題，指出現行法規提供男性陪產檢假與陪產假共7天，但依照國民健康署建議的孕期產檢流程，整個孕期約需進行14次產檢，從懷孕初期每月一次，到後期兩周一次甚至每周一次，次數相當頻繁。

這名男網友進一步指出，產檢從掛號、候診到看診結束，往往需要耗費大半天時間，7天假期根本不足以支應整個孕期的陪伴需求，認為雙薪家庭本來就需要兼顧工作與家庭，直言「政府少子化喊半天，結果連最基本的產檢陪伴都不夠用」。

貼文一出後，不少網友都表示「連自己請假都沒辦法，這種巨嬰還是不要生好了」、「會為產假煩惱，估計小孩也是奴隸」、「那為啥不請自己的假啊？老婆都懷孕了，難道你的假都自己出去玩嗎？當然是拿來用在陪產檢啊」、「為啥會不夠假？檢討一下吧，要懷孕本來就該規劃好」、「每次去也沒有什麼幫助，表忠而已，出錢比較實在」。

不過，也有部分網友同理原PO，回應「有生過的比較能同理，不過現代生過是少數」、「我大力支持陪產檢假！想起以前請假被慣老闆刁難」、「只有7天一直都有問題，有生小孩的都知道」、「是不是，台灣人多摳門，捨不得讓公司行號放福利，心痛得跟割自己的肉一樣」。

迎接新生命本是喜事，但分享方式若沒拿捏好，反而可能引發爭議。本站曾報導，一名女網友提醒，新手爸爸不要隨意將妻子產後照片上傳社群，因產婦剛生產完的狀態通常較為疲憊、狼狽，這類照片應該由當事人自行決定是否公開，而不是由另一半代為發布，強調尊重當事人意願才是最重要的。

對此，不少網友都表示「老婆剛生完無告知就發照片，這個行為是趁亂捅刀不是分享喜悅，望周知」、「這樣跟外流沒兩樣」、「為什麼我生產前，我老公沒看到這則貼文」、「沒有經過太太同意，是沒有什麼生存意識吧？」、「真的超白目」、「就只是想炫耀自己當爸爸而已，完全不在乎妻子生完的狼狽樣子被外人看到呢」、「這種事情還要特別教，真是爛透了」。