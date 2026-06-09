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儲蓄險到期！她把錢放定存當遊學基金 男友1句讓全網炸鍋

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期將到期的儲蓄險資金存入定存，作為未來出國遊學的準備金，沒想到卻遭男友批評，甚至埋怨她沒有事先討論。示意圖／ingimage
一名女網友分享，近期將到期的儲蓄險資金存入定存，作為未來出國遊學的準備金，沒想到卻遭男友批評，甚至埋怨她沒有事先討論。示意圖／ingimage

投資理財方式因人而異，但伴侶之間是否需要干涉對方財務安排，也經常引發討論。一名女網友分享，近期將到期的儲蓄險資金存入定存，作為未來出國遊學的準備金，沒想到卻遭男友批評，甚至埋怨她沒有事先討論，引發網友熱議。

這名女網友在Dcard以「存定存被男友說笨」為題，指出先前在家人安排下購買的儲蓄險近期終於到期，領回一筆資金後，她規劃將這筆錢作為未來遊學及職涯轉換期間的備用金。因距離遊學還有段時間，擔心資金放在活存帳戶會不小心花掉，加上自己不喜歡股市波動，決定把資金存入薪轉帳戶提供的2.2%定存方案。

這名女網友進一步說明，男友認為把錢放定存報酬率太低，直言「存定存很笨」，還表示遊學是在浪費時間，更埋怨沒事先討論這筆錢該如何運用，讓她相當不解，好奇詢問「這不是我的錢嗎？為什麼要跟他討論？」

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「妳的錢要怎麼用跟他無關吧」、「妳的錢被他盯上了，小心」、「有這筆錢他是想幹嘛啊？也不是他的啊」、「妳直接跟妳男友說，如果你夠聰明的話，早就是台灣首富了」、「妳的錢關男友什麼事？不管是遊學還是出去玩都很好」、「重點是再大筆錢、用法再笨，也不關妳男友的事吧」。

此外，也有網友回應「每個人都有自己的規劃，而且以定存來說6個月就有2.2%已經很不錯」、「有理財的觀念就超棒的了！不是放著不動或忍不住花掉，而是至少知道拿去賺利息，我覺得我給100分欸！」、「有存到錢就好！不要亂花！你可以存網路銀行定存，時間短」、「這筆錢如果1-2年會用到本來就不適合放股市，別聽他說什麼」。

事實上，不少人都有出國留學的夢想。本站曾報導，一名女網友分享，今年25歲，看著同齡朋友陸續在職場站穩腳步，自己卻準備申請留學，內心不免產生焦慮，擔心若真的申請上，是否會更落後大家？

對此，不少網友都表示「我今年27歲，最近打算去留學，是出社會這幾年才知道自己要什麼，所以一點都不會晚，相信我！」、「學姐，25歲一點都不晚！有工作經驗會加分，可以申請到更好的學校」、「不會晚，國外很多人28、29歲都還在讀」、「我27歲赴美讀碩士！我是班上最年輕的，同學大概是30-37歲，一點也不晚喔」。

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