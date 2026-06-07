男友自稱「不煙不酒不嫖」 她一查YouTube紀錄崩潰：泰國攻略全露餡

近日有女網友在Dcard發文表示，她到男友家過夜時，意外發現對方YouTube首頁推薦不少偏情色內容的影片，進一步查看觀看紀錄後，更發現男友曾看過泰國泡泡浴、性交易探訪、國外搭訕辣妹及約砲攻略等相關影片。由於男友平時常強調自己「不煙不酒不嫖」，甚至自稱是少數不會找性交易的好男人，但她看完紀錄後大受衝擊，直呼對男友「大大改觀」，甚至萌生分手念頭。

原PO以「男友的觀看紀錄讓我對他大大改觀」為題發文指出，日前她到男友家住宿，當晚男友和朋友出門，只剩她一人在家。當時打算打開YouTube找影片來看，沒想到首頁跳出的推薦內容，幾乎都是帶有一點色情意味的影片，讓她忍不住點進觀看紀錄查看。

結果她發現，大約五、六個月前，男友看過不少類似「泰國泡泡浴攻略」、「老司機帶你探訪泰國性交易」等影片。除此之外，對方也常看一些男性在國外搭訕爆乳辣妹的內容，甚至還有約砲攻略相關影片。

這些紀錄也讓原PO立刻想起，男友去（2025）年差不多同一時間，曾提到朋友約他去泰國旅遊，雖然最後沒有成行，但她仍忍不住懷疑，男友當時是否本來就有相關念頭。原PO也在文中困惑表示，「那如果他去了是不是就會去性交易呢？還是他只是男生好奇想要看看查查」。

原PO透露，兩人過去曾聊過相關話題，當時男友曾說會找性交易的男性人數肯定比她想像中還多，現在不會的男生已經很少了，但他也強調自己就是其中一個不會找的人。

不過，這已經不是原PO第一次因男友觀看內容感到不舒服。她表示，對方本來就很愛看網美或穿著清涼的女生，先前還曾發現他有一個小帳號，專門追蹤擦邊帳號，當時男友被發現後立刻刪除並道歉，解釋自己只是好奇，認為男生想看這類內容很正常，「只是看看而已」。

然而，原PO表示，男友相處時又常強調自己是很棒的男生，理由是「不煙不酒不嫖」，如今她看到這些觀看紀錄，再想到男友過去曾偷偷看擦邊帳號，心裡的感覺瞬間變了，甚至開始覺得噁心、有分手念頭，因此發文詢問網友：「是我太小題大作了嗎？男生對這些東西好奇真的很正常嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「沒有小題大作，就是噁男，而且不煙不酒不嫖就棒了？不是最基本的嗎？」、「真正的好男人才不會一直強調自己是好男人」、「如果有看這些又提過要去泰國玩，那滿噁的，根本在做攻略」、「不嫖的男生並不是少數，我覺得反而是少數噁男想要把自己行為正常化而已」、「要是社群偶然滑到看一下那種是還好，但如果是特地查來看，還看很多的，那一定是很有興趣啦」、「會建議直接分，因為噁心的嗜好跟價值觀很直觀反應這個人」。

不過，也有網友認為，觀看這類內容不一定代表真的會付諸行動，但如果長期觀看性交易攻略、實際場景分享，確實容易讓伴侶感到不安。也有人分享自身經驗指出，曾認識一名看似正派、陽光且人緣很好的男性，最後才發現對方會在多國買春，直言「哪個男的嫖都不意外也不奇怪」。