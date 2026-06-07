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新北連城公托化身海底世界 阿公阿嬤帶孫子瘋玩

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
中和連城公托親子館黃品珍老師利用繪本為幼兒解說海底世界的生物 吸引小朋友觀賞。圖／新北市社會局提供
中和連城公托親子館黃品珍老師利用繪本為幼兒解說海底世界的生物 吸引小朋友觀賞。圖／新北市社會局提供

新北市中和連城公共托育中心，除收托45名0-2歲嬰幼兒，在三樓設立的親子館，設有自由探索區和主題活動區。自由探索區每3個月更換一次情境設計和搭配的玩具，主題活動區則聘請專業老師，為親子上課，內容涵括感統運動、輕黏土造型、蟲蟲生物體驗、Lasy積木等，近期更變深海底世界，各式認識海底生物遊戲，成為社區父母最愛，甚至有阿公阿嬤帶著孫子女一起瘋玩。

外聘老師「美美」陳美齡是藝想星球創意公司負責人，她為親子課程設計甜甜圈，教親子利用各種顏色的輕黏土捏塑。一位林媽媽帶著暱稱「小子」的2歲多小孩合力完成，她發揮巧思，利用雙色螺旋，讓甜甜圈看起來更可口。最後撒下小碎片即告完成，成品逼真，讓小朋友都想咬一口。

而親子館主題活動還有是由陳姵君指導的Lasy積木，她利用遊動物園的繪本，讓小朋友看到大象噴水、猴子盪鞦韆等畫面，接著引導親子一起合力完成遊園車。

陳姵君表示，Lasy積木是德國常用的益智教具，具有自由嵌接的特色，可變化出交通工具和人物等，適合各年齡層，為親子館特別設計符合1-6歲的積木遊戲，可以促進大小肌肉發展和幾何空間認知。

闕媽媽帶著姊弟一起來玩，她原來從事長照居服員，為了陪伴子女成長，毅然辭去工作，專心帶孩子，其中一個曾就讀連城公托中心，她說非常喜歡親子館所開設的活動，幾乎都會報名參加。另位陳奶奶也帶著2歲半的小沂孫女來參加，嬤孫合力組成遊園車，很有成就感。

中和連城公托中心主任劉于頌表示，該中心開設的親子課程都是經過用心規畫，並尋覓專業老師來帶領，因此很受家長的歡迎，每次課程幾乎都秒殺，像之前有蟲蟲的秘密生活，老師帶來獨角仙、青蛙、守宮等生物，讓孩子觸摸體驗。

社會局長李美珍表示，全市130家公托中心，其中63家附設有親子館，場域內富含各式各樣的教玩具及圖書，並提供社區多元親子活動、親職講座、健康發展篩檢、育兒指導、托育諮詢等，以增進親子互動、共遊及成長。市府每年補助親子館2名行政人員及20萬元服務活動費，從民國100年截至今年5月間，63家親子館服務人次已突破千萬。

闕媽媽帶著姊弟一起來玩Lasy積木，並合力完成遊園車，姊姊很開心。圖／新北市社會局提供
闕媽媽帶著姊弟一起來玩Lasy積木，並合力完成遊園車，姊姊很開心。圖／新北市社會局提供

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