交友軟體改自介「配對率歸0」！他崩潰發文 網見關鍵全搖頭：真的沒欠你

挑選另一半時，金錢觀常被視為重要的關鍵之一。一名男網友分享，近期使用交友軟體時，原本配對狀況正常，也能與對象順利聊天甚至約見面，但在他修改自我介紹後，配對成功率幾乎歸零。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「交友軟體表明AA就配不到了」為題，指出自己近期修改了自我介紹，新增「第一次見面要AA，因為我沒欠你」，沒想到只是加了這句話，竟讓配對成功率歸零。

這名男網友進一步指出，不僅無法再配對到正常使用者，出現的多半是詐騙帳號或廣告訊息，他認為AA制本身沒有問題，第一次見面各自負擔費用可以避免壓力，但真正的交往與婚姻則是不同層次的付出與規劃，若未來進入家庭關係，自己願意承擔更多責任。

貼文一出後，多數網友仍不挺，指出「不要什麼都推給AA，會寫出『因為我沒欠你』看起來個性就不好相處，攻擊性很強，一般女生不會想花時間認識」、「她們不跟你聊天也沒欠你呀」、「對AA沒意見，但看到因為我沒欠你就完全不會想配對，好好說話不行嗎？還全部甩鍋給AA」、「『因為我沒欠你』，這幾個字打在自介裡，你真的覺得沒問題嗎？」、「你在交友軟體寫這個，跟在履歷表上寫我不加班，因為我沒欠公司是一樣的。很誠實，但你就是會失業」。

你和另一半交往也會採用AA制嗎？本站曾報導，一名女網友分享，在上一輩的年代，追求女生通常是男生主動請客，不解為何現今的男生，覺得AA制才比較公平？

對此，不少網友都看傻，紛紛表示「這社會已經很難了，男生光自己養活自己就很棒了，不要再用全部某一方付款當作浪漫」、「爸媽的年代女生願意相夫教子、以夫為重、忍受重男輕女，於是女生給男生照顧視為理所當然，所以男生全付」、「以前的女生還要裹小腳，妳現在怎麼不裹了？一邊要求平權的同時還想吃父權紅利，誰教妳吃相這麼難看的？」、「現在台女想要男女平權，又想要享受給男生照顧、給男生養的紅利？」、「妳的結論有點怪，AA跟浪漫有什麼關係？」。