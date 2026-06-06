備孕好久沒消息？網友熱議九大「不孕因素」這些問題別輕忽。



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「不孕因素」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的九大不孕因素有哪些。

對許多正在備孕的夫妻來說，「遲遲沒有好消息」可能帶來不小的心理壓力。而在備孕過程中，影響受孕的原因不只和女性有關，也牽涉男性或雙方共同因素。本篇文章整理出網友熱議的九大「不孕因素」，帶大家一起了解有哪些容易被忽略的生育警訊！

「卵巢問題」讓備孕之路反覆卡關 男性「精液異常」也成討論焦點

▲ 網友熱議TOP9不孕因素 網路聲量排行。

觀察近一年網友針對「不孕因素」的相關話題討論，可以發現「卵巢問題」是最多人提及的女性不孕因素之一。由於卵巢的健康與否會直接影響卵子是否能順利成熟、排出，因此當女性出現多囊性卵巢症候群、卵巢功能下降、卵巢早衰等狀況時，不僅會影響後續懷孕的機率，也容易讓女性在備孕過程中面臨不小的心理負擔。

對此，有一名多囊性卵巢症候群患者分享自己曾嘗試人工受孕與試管療程，卻經歷多次失敗，讓她坦言「比起身體受到的折磨，心理的傷害更是難受」。而留言區也有其他患者現身說法，表示「我也多囊，從27歲起，先是吃了1年多的排卵藥、2次人工授精、3次取卵、4次植入才成功懷孕」，另有不少民眾也坦露自己曾經歷多次取卵，在數次嘗試與反覆調整療程後，才終於傳出懷孕喜訊。

另一方面，在男性不孕因素的相關討論中，「精液異常」最常被網友提及。精液異常包含精子濃度偏低、活動力不足、型態異常、精子DNA碎片率偏高等問題，這些狀況都可能使精子較難順利與卵子結合，進而導致自然受孕機率下降。例如有男性網友指出自己「備孕了快一年都沒消息」，隨後到醫院做檢查，才發現自己「精蟲型態不佳、活動力偏低」。

為了改善狀況，他「開始調整生活，每天固定運動，睡前不滑手機、不熬夜，戒能量飲料、減少咖啡，早餐一定有蛋白質，每天補充營養品」，最終如願看見驗孕棒上的兩條線。由此可見，男性精液品質同樣是備孕路上的重要關卡，若精子狀況不理想，即使夫妻規律備孕，也可能遇到阻礙。

除了女性與男性各自的生理因素外，「壓力」則是受到不少網友熱議的雙方共同因素。當長期備孕卻沒有結果時，夫妻往往容易陷入計算排卵期、等待驗孕、反覆檢查與療程失敗的循環，讓原本自然的親密關係逐漸變成壓力來源。

不過，也有民眾分享自己長期備孕無果後，決定「完全不想懷孕這件事、放輕鬆、享受當下」，結果「下個月我驗到我懷孕了」，才驚覺「原來壓力也影響了我們很多」。

許多過來人也表示「心裡壓力大也會影響」、「夫妻倆放輕鬆、不要給自己壓力，出去旅遊回來後搞不好就懷上了」、「多放鬆～孩子自然來，這樣的心態需要練習」，顯示在備孕過程中，除了持續追蹤身體狀況與接受檢查外，適時調整心理狀態、減少壓力，也是重要的一環。

影響受孕的原因相當多元，若備孕遲遲沒有進展，與其一味地自責或將壓力歸咎於其中一方，不如及早尋求專業的協助，共同面對問題，才能更快找到適合的解決之道。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「不孕因素」相關討論則數。

觀測期間：2025/05/19~2026/05/19，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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