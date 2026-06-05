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1年給孝親費30萬…人妻怨媽只跟她拿錢而不找哥哥弟弟 掀網友論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示和太太兩人給岳父岳母一年差不多30萬的資助，但太太抱怨媽媽只跟她拿錢，卻不找其他手足，讓她非常不滿。 示意圖／AI生成
原PO表示和太太兩人給岳父岳母一年差不多30萬的資助，但太太抱怨媽媽只跟她拿錢，卻不找其他手足，讓她非常不滿。 示意圖／AI生成

子女主動給孝親費是一種孝道表現，但有些父母卻認為這是天經地義、理所當然的行為。有一名網友透露每年都會給老婆的爸媽紅包、生活費，甚至還會招待出國玩，但老婆卻開始不滿媽媽只跟她拿錢，而不跟其他的手足要，貼文一出掀起不少討論。

這名網友在PTT發文表示，他和太太每年過年都會給岳父岳母各3萬6的紅包，但岳父都沒拿還退回來，最後反而變成岳母拿走。此外每年還會招待倆老出國旅遊一次，費用大約5萬，另外還有每個月給生活費1萬5，以及一些食物等等，總共加起來一年付出25至30萬元左右。

原PO說老婆還有一個哥哥和一個弟弟，哥哥從來不主動給父母生活費，頂多過年時包個幾千元，弟弟則在外面租房子，工作也不太穩定。最近聽老婆抱怨，媽媽知道他們比較有實力，因此只會跟她要生活費，而不跟她的兄弟拿錢，原PO聽了不知道該怎麼辦，只好上網詢問大家「是否要慢慢減少供給？」

貼文引起熱議，不少人都建議直接拒給，甚至認為原PO不敢講的話，就由老婆直接去跟她父母溝通。還有網友直言原PO的岳父母有重男輕女觀念，「以後都要留給兒子的，當然是跟女兒拿」、「可能丈母存下來給老婆兄弟未來用」、「照這樣子看，房子可能也沒有女兒的份」。

還有網友提供解方，「頂多紅包、一起出遊的旅費，其他不會給，有小孩就說教育基金需要支出即可，撕破臉不用付更好」、「說你有生涯投資養老規劃，以後一些多餘的開銷會取消啊」、「覺得不公平就減少一些啊，可以從出國那些可以省下來吧」。

孝親費

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