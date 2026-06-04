顧2孩又要上班！公婆喊同住養老 媳婦崩潰：為何只跟我談孝順

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表達對公婆欲搬來同住並要求照顧的不滿，引發網友熱烈討論。她在貼文中提到，公婆在年老生病後，第一時間想到的竟是搬來與她同住，由她負責照顧。她質疑這樣的安排是否合理，並指出公婆在她生小孩、養育孩子時並未提供任何幫助，如今卻理所當然地要求她承擔照顧責任。

該名媳婦表示，她目前須照顧兩個仍在讀國小的孩子，同時還要工作，生活已經相當忙碌。她更指出，公婆的其他子女中，有一人未婚，另一人的孩子已經成年且有工作，但卻仍然向她談「孝順」的責任。她不解為何媳婦的付出總是被視為理所當然，而好的事情從未有她的份。

此篇貼文曝光後，迅速引來大量網友共鳴。許多人紛紛留言力挺該名媳婦，認為她不應接受這樣的安排。有網友表示：「千萬不要接下，吃力不討好，人家不會覺得謝謝就算了，一有什麼閃失，全都是妳的錯。」也有網友建議：「硬要搬來，就換你跟孩子搬走，讓你老公自己顧顧看就知道。」更有人直言：「誰的媽誰顧，直接表態，很忙沒時間顧喔！」

也有網友提出解決方案，建議可以聘請外傭或看護來照顧公婆，相關費用由家族成員共同分擔，避免單一家庭承擔所有壓力。有留言指出：「就請兩老在老家養老，再請個看護大家一起出錢，問題不就解決了。」

關於媳婦是否有扶養公婆的義務，蘇家宏律師曾解析法律規定，只有在媳婦與公婆同住的情況下，才會進入互相扶養義務的順位；若不同住或未與伴侶結婚，則無此義務。此外，在扶養順位中，媳婦位居第六，前有子女、孫子女、父母、兄弟姐妹及其他家屬，因此實際輪到媳婦的機率並不高。