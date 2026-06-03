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2成Z世代父母仍會打小孩 專家示警恐增暴力傾向：影響長達數十年

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現遭體罰的孩子，更容易出現攻擊他人等不當行為。示意圖／AI生成
研究發現遭體罰的孩子，更容易出現攻擊他人等不當行為。示意圖／AI生成

現代育兒觀念愈來愈重視溝通與情緒教育，不過一項最新研究發現，有不少年輕父母依然會透過打屁股等體罰方式管教孩子。專家警告，這類做法不僅效果有限，還可能對孩子造成長期負面影響，甚至增加未來暴力行為的風險。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究已經發表在《加拿大公共衛生期刊》（Canadian Journal of Public Health）。研究團隊調查約4,000名成年人後發現，約20%的千禧世代（1981年至1996年出生）與Z世代（1997年至 2012年出生）父母坦承，曾用手打孩子屁股作為懲罰方式。

相比之下，X世代父母（1965年至1980年出生）中，有45%承認曾對孩子使用體罰，比例明顯更高。研究也發現，受訪者中仍有15%認為，要把孩子教好就必須體罰，而「打屁股」是必要手段之一。

兒科醫師與育兒專家曼寧（Isha Mannering）並不認同這種做法。她表示，體罰或許能讓孩子當下服從，但那是出於恐懼，而非真正理解對錯。長期來看，孩子並沒有學會自我控制、判斷力或解決問題的能力。

她引用2021年的研究指出，3歲時曾遭體罰的孩子，到5歲時更容易出現破壞物品、攻擊他人或故意惹麻煩等外顯行為問題。另一項2017年的研究則發現，童年經常被打屁股的人，長大後對伴侶使用暴力的機率也較高。

由於相關證據愈來愈多，全球醫學界近年幾乎已形成共識，包括世界衛生組織WHO與美國兒科協會（American Academy of Pediatrics）都明確提出反對體罰。WHO將體罰定義為「任何刻意造成疼痛或不適的身體懲罰」，即使程度輕微也包含在內。而美國兒科學會則在2018年更新政策，正式表態不支持任何形式的體罰管教。

研究也發現，父母自己小時候若曾被體罰，未來對孩子動手的機率會明顯提高。受訪者中，高達55.6%表示自己童年曾被打過至少3次以上。不過曼寧表示，這種模式並非無法改變。她指出，許多年輕父母已經成功打破上一代的育兒習慣，只要有意識地察覺自己的情緒反應，並以冷靜且一致的方式管教孩子，就有機會終結體罰的世代循環。

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Z世代 體罰 WHO 育兒

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