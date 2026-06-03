婆婆要求全家每人月繳1500元當「照顧薪水」 人妻怒：我學費你繳的嗎？

不少夫妻婚後會面臨婆媳問題，雙方觀念與生活習慣不同，往往容易引發摩擦。一名人妻抱怨，婆婆要求家中每個人每月固定存錢到「公用帳戶」，聲稱未來若有人照顧她，就能從中領取「薪水」，讓原PO聽了相當傻眼，貼文曝光後也掀起網友熱烈討論。

這名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她突然想到婆婆過去曾提出一項要求，某天對方忽然要求她和老公、大伯、大嫂、大姑，每人每月都要存1500元到公用帳戶，理由是將來若有人負責照顧她，就可以從這筆錢中領取「薪水」，還聲稱這樣「大家才不會吵架」。

原PO聽完後相當不解，忍不住反問，「請問我學費你繳的嗎？」認為婆婆要求媳婦也一起出錢，實在讓人難以接受。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，若是由子女負擔孝親費或照護基金尚能理解，但要求媳婦也一起繳，實在不合理，「婆婆真是不懂事。應該是『你老公、大伯、大姑』，一人3000元才對，你跟大嫂又沒花到她的錢」、「1500元很少，當子女的可以給孝親費，但是到底跟媳婦什麼關係？」、「我會回她，那請大家每個月各匯1500元到我媽及大嫂媽媽的帳戶，不然以後沒人照顧她們」。

也有網友批評，第一次看到這麼誇張的，「自己少年不努力存錢，老大徒傷悲」、「又一個把子女當ATM的」、「難怪現在年輕人不生，怕老了報應在自己身上」。

不過，也有網友分享自身經驗，指出自家每月會給公婆2000元，另外3名子女各給1000元，總共5000元存入公用帳戶，「快10年好像存到60幾萬，公公生病就用那邊的錢支付」。

另有人則認為，若是由長輩的子女共同出錢，作為未來醫療、看護或長照費用的公基金，其實可以接受，「如果要先墊錢再理賠，也可以先從三個子女付的公基金裡出，但媳婦也要出的話就太超過了」。