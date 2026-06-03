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瞞妻投資狂賺230萬！人夫卻因「1原因」笑不出來：現在最怕她知道

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國一名人夫背著妻子買股票大賺，但卻怕向妻子坦承後會釀成婚姻危機。圖／AI生成
韓國一名人夫背著妻子買股票大賺，但卻怕向妻子坦承後會釀成婚姻危機。圖／AI生成

韓國一名上班族近日因股票投資獲利超過1億韓元（約新台幣230萬元）而陷入煩惱，原因並非投資本身，而是這筆收益是在妻子不知情的情況下賺來的。他擔心坦白後可能影響夫妻間的信任關係，因此發文向網友請教是否該主動告知，引發熱烈討論。

根據韓媒《news1.kr》報導，A先生日前在韓國職場人士匿名社群發文表示，妻子一直以為他只進行定存或儲蓄理財，但其實他私下投入股票市場。由於搭上韓國股市上漲行情，投資報酬相當亮眼，目前累積獲利已超過1億韓元。

A先生透露，妻子個性較為保守，平時對股票等具有風險的投資工具抱持負面看法，因此他始終沒有主動提及投資一事。不過，他強調自己並非想將獲利據為己有，也無意將這筆錢當成私房錢，而是希望繼續持有投資部位，只是不知道該如何開口，才能讓妻子較容易接受。

他進一步表示，自己完全沒有想藉由獲利獲得稱讚，真正令他苦惱的是妻子向來非常討厭被欺瞞，因此擔心隱瞞投資的事實會傷害夫妻感情。此外，他也特別強調，投資過程中未曾透過貸款或槓桿操作，所有資金皆來自個人資產。

貼文曝光後，引來不少網友留言。有網友認為重點不在於賺錢或賠錢，而是夫妻之間的信任問題，「雖然是信任問題，但既然結果是好的，妻子應該也能理解」、「現在坦白還來得及，未來應該一起討論並建立投資原則」，也有人開玩笑說「說不定其實妻子也偷偷在投資股票」，另一派人則認為「現在正是大多頭行情，沒必要急著賣掉，乾脆繼續別說就好了」。

韓國 股票

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