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另一半有缺點才理想？專家揭現實：追尋「完美伴侶」難獲幸福

聯合新聞網／ 綜合報導
心理學家指出，追求完美伴侶不僅可能徒勞無功，甚至會降低關係的幸福感。示意圖／Ingimage
心理學家指出，追求完美伴侶不僅可能徒勞無功，甚至會降低關係的幸福感。示意圖／Ingimage

明明對方條件很好、個性不差，卻想著「是不是還能找到更好的人」？心理學家指出，追求完美伴侶不僅可能徒勞無功，甚至會降低關係的幸福感，相較之下，一位「夠好的伴侶」，反而更有助於建立穩定且長久的親密關係

美媒《psychologytoday》報導，哲學家兼心理學家亞倫·班-澤夫（Aaron Ben-Ze'ev）指出，現代社會深受小說、電影等影響，許多人相信真愛能克服一切、愛情應該永遠不變，甚至期待伴侶能同時滿足自己所有需求。然而，這種對愛情過於完美的想像，往往與現實存在巨大落差。

班-澤夫引用精神分析學家唐納德·溫尼考特（Donald Winnicott）提出的「夠好的母親」（good-enough mother）概念，認為親密關係同樣不需要完美。他表示，健康的關係並非建立在毫無缺點的伴侶身上，而是建立在真誠陪伴、適度回應，以及願意修復衝突的能力之上。

此外，諾貝爾經濟學獎得主赫伯特·西蒙（Herbert Simon）提出的「滿意化」（satisficing）概念也支持類似觀點。他認為，由於人類的資訊與認知能力有限，與其耗費大量精力尋找理論上的最佳選擇，不如找到足夠好的選項，往往能獲得更理想的結果。

班-澤夫表示，所謂「夠好的伴侶」，並非降低標準或勉強將就，而是找到一位價值觀相近、能彼此尊重、願意共同成長的人。真正重要的，不是對方是否毫無缺點，而是這段關係是否能帶來安全感、信任感，以及共同面對困難的能力。

他最後強調，長久的愛情並非來自找到完美的人，而是兩個不完美的人願意持續經營關係，在日常相處中不斷激發彼此最好的一面，與其執著於尋找不存在的理想對象，不如把心力放在培養一段越來越好的關係上。

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