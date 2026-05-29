工程師約會選拉麵店1句話被嫌「下流」 心理師點頭：真的母湯

男生和女生約會時，挑選餐廳有時也是一門學問。有一名工程師抱怨帶聯誼認識的女孩子去吃拉麵，卻被對方嫌棄沒有選餐酒館，還直言「單身不是沒有原因的」，讓他非常無言「這樣真的出局嗎？」臉書粉專「瑪那熊諮商心理師」也分享這則貼文，並解釋初次約會不要選拉麵店的原因。

這名男網友在Threads發文表示，日前帶聯誼認識的女生去吃他排了40分鐘的私房拉麵，但對方卻嘆氣表示以為會選個能好好聊天的餐酒館，沒想到卻是吃這種吃完就要立刻走人的拉麵。原PO解釋這家拉麵店把租金成本回饋在食材上，其CP值比餐酒館還要高，但女方完全冷回應，回家後還發限時動態，直言「有些男生單身不是沒原因的，約會還要帶工程師的精算邏輯，好下流」，讓他看了相當無奈。

諮商心理師瑪那熊分享這則貼文，表示初次約會的重點是在「互動」，而不是東西好不好吃或貴不貴，拉麵店翻桌率高、環境也不適合長時間聊天，絕對不是初次約會的好地點。瑪那熊說約會主角是「人」，食物只是輔助，絕對不要在約會時跟對方說什麼「CP值」，否則會破壞氣氛，約會也就不會有後續了。

他建議找個人均4、500元、環境OK的餐廳或咖啡廳，都比去拉麵店好，不要自行腦補「女生約會都只想吃很貴的餐廳」，更別幻想「帶對方吃很貴的餐廳，就一定有戲」。