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為省稅硬搶孫扶養權？婆婆開價2.8萬還逼簽「切結書」 媳婦怒爆家醜

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳問題示意圖。圖／AI生成
婆媳問題示意圖。圖／AI生成

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，痛批婆家對於報稅扶養問題的無理行徑。文章一曝光，立即引發網友熱烈討論，許多人紛紛對該名媳婦表示支持，並譴責婆家行為過於無恥。

根據該名媳婦的描述，婆婆為了少繳稅金，竟然要求將媳婦的兩個孩子列為自己的扶養親屬報稅。雖然夫妻倆已經明確拒絕，但婆婆仍不死心，甚至派出公公當說客，試圖說服兩人妥協。更誇張的是，婆婆還傳來一份切結書，要求丈夫簽名蓋章，讓夫妻倆氣憤不已。

媳婦在貼文中表示：「平常當我們是陌生人，現在卻打著『一家人』的旗號來壓人。昨晚明明已經拒絕了，早上居然還傳切結書來逼迫我們同意。這到底是哪來的臉皮？」她更指出，婆家提出補償28000元現金作為條件，但她認為問題根本不在金錢，而是婆家完全沒有尊重他們夫妻的意願。

此事一出，引來大批網友聲援。「賺那麼多錢卻想逃稅，真的太無恥了！」、「直接重新申報，把孩子填回去，國稅局會判定父母優先。」、「遇到這種長輩就是不能妥協，不然他們只會得寸進尺！」有網友更建議：「明年報稅第一天就去申報，搶在他們之前！」也有人提醒：「這種事應該讓先生自己去處理，不要讓媳婦成為壞人。」

媳婦 婆婆 報稅

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