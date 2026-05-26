準新娘堅持不同居！與夫住隔50分鐘車程「僅周末見面」：我們很喜歡這樣

多數人對婚姻的想像，往往離不開「婚後同住」的傳統模式，認為夫妻結婚後搬進同一個家、共享生活日常，是再自然不過的事。從一起吃飯、分擔家務，到每天朝夕相處，長久以來都被視為婚姻的重要象徵。不過，英國一名即將步入婚姻的女子，卻選擇打破這種世俗框架，堅持婚後與丈夫分開住，認為適度保有距離，反而能讓感情更加長久。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，32歲作家喬丹．羅斯（Jordan Rose）即將在明年5月與35歲未婚夫克里斯（Chris）步入婚姻，但她坦言，婚後不會搬進對方家中，兩人也沒有同居打算。這對情侶目前分別住在英國肯特郡與倫敦水晶宮地區，車程約50分鐘，平時多半只有周末見面，但她認為，這樣的相處模式反而讓感情更加穩定幸福。

喬丹表示，她深愛未婚夫，也非常期待成為對方的妻子，但過去曾與前任同居的經驗，讓她發現自己其實不喜歡長時間與伴侶共享生活空間。她形容自己個性獨立，需要獨處時間與私人空間，即使遇到「對的人」，也不代表一定適合同住。

兩人通常每周見面一次，平時則透過訊息、電話與語音聊天保持聯繫。她笑說，幾天相處後，再各自回到自己的家，反而讓彼此始終保有新鮮感，「我們真的很喜歡這樣的生活」。

喬丹透露，兩人其實在交往初期就談過「不一起住」的想法，並認為許多夫妻會同居，多半是因社會期待、經濟考量或育兒需求，但他們不打算生小孩，經濟上也都能獨立負擔自己的房子，因此沒有非得同住的理由。

對於外界質疑「不住一起為何還要結婚」，喬丹則認為，婚姻不一定代表所有生活都要綁在一起，「不一定要共用一扇門、一間浴室或每天固定作息，重點是彼此選擇對方、信任對方」。

她也坦言，分開住反而能避免生活瑣事累積成衝突，例如她會把隱形眼鏡亂放，未婚夫則常忘記關浴室燈，但因沒有24小時相處，這些小缺點反而變成情侶間的玩笑。

至於未來是否永遠不同居，喬丹表示不會把話說死，等年紀更大、健康狀況改變後，也許會重新考慮，但現階段，「這就是最適合我們的婚姻模式」。