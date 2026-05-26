煮飯被嫌像廚餘！他無奈「爸媽永遠否定+潑冷水」 網爆共鳴給1建議

你和家人的溝通順利嗎？近日一名網友分享心事，稱與父母相處時，常遇到被否定、嫌棄、攻擊的狀況，時間久了也讓他懷疑自己是否永遠無法被家裡認同，無奈「只能選擇少分享嗎？」。文章曝光後引起大批網友共鳴，大呼「我家也這樣」。

原PO在Dcard發文「好奇其他人與爸媽溝通方式」，指出自己與家人分享事情，幾乎都是被潑冷水或嫌棄，例如分享被請喝飲料，爸爸直接吐槽「幹嘛不直接給錢」，減脂期自煮晚餐順便連家人的一起準備，也被嫌棄到「像廚餘一樣」。

他無奈表示，自己愛吃、也會研究料理，過去在餐飲內場煮員工餐也頗獲好評，然而同樣料理到了家人眼前只剩嫌棄「顏色看起來就不好吃」，如果反駁，還會被更進一步打擊「你就是這樣才會在外面混不好」，一次次下來讓他心灰意冷，認為不管做什麼，都不可能得到家人認同。

不少網友直呼深有同感，「你不孤單」、「哇靠我以為看到我爸」、「打壓式教育啊，話裡話外都是貶低，狗嘴裡吐不出象牙，遠離才是正確的」、「我爸媽也是」、「很多父母都是反駁型人格、否定型人格」、「還有永遠都要說教」、「很多家庭都長這樣，爸媽不是不愛我們，是他們愛的方式不太一樣，變成講沒幾句就火大開口很容易吵起來，然後回家又後悔對長輩太兇，陷入無限循環」。

對此眾人也建議他「保持距離」，要懂得對負面情緒斷捨離，「減少相處的時間保持內心平衡就好」、「最有效的方法還是遠離，雖然久久見一次要見面還是會有陰影，但至少心裡長期是穩定的」、「真的先斷捨離再說」、「住外面偶爾回家看看就好，距離產生美」。