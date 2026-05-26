封鎖前任仍躲不掉！她莫名收到5200元 見轉帳備註5字快崩潰

一名女網友分享，自己決定離開一段不健康的感情，將前任所有聯絡方式封鎖，沒想到對方竟然想出新招，透過跨行轉帳的方式向她喊話，讓她瞬間崩潰。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」發文表示，自己已經下定決心結束這段關係，也把前任所有的聯絡方式都封鎖，希望彼此不要再有牽扯，沒想到對方竟透過銀行跨行轉帳的「備註功能」傳話，只見對方匯了5200元，並寫下「我有話想說」，讓她崩潰直呼「好累喔」。

貼文一出後，不少網友打趣道「好累喔....但是看在這個5200的份上....你說吧！」、「轉74元給他，備註，說啊」、「讓他繼續邊轉帳邊說」、「繼續付費解鎖回覆下一句」、「以後戀愛一律談這種的，不要找一天到晚早安、晚安的」、「封鎖前…要留給前任…銀行帳號」、「慢慢說～每天說一點！蠻快活的」。

此外，也有不少人分享自身經驗，「我今天也遇到了，求我解封鎖買1顆全新香奈兒」、「我前夫轉了兩次520跟一次1314，然後在調解成功要算分居期間孩子撫養費的時候，扣回去了」、「我也遇過轉5萬的，但因為是恐怖情人，實在不想再有任何聯繫，所以就直接轉回去了，還付了15塊手續費」、「我羨慕了，為什麼我的是1塊錢」。

分手後還能不能復合，尤其是對方中間又談了好幾段戀愛，真的沒有標準答案。本站曾報導，能不能復合的最大關鍵，要觀察對方是「想重新把你放回人生規劃裡」，還是「剛好你最方便、最熟悉」？

復合常見3大原因：

1、想找個熟悉的地方靠一下：

外面的關係不順、生活卡關、突然覺得很空，這時候前任是最容易聯絡、也最不用重新認識的人。這種回頭很多時候是「需要」大於「愛」，你很容易被放在舒適圈的位置，而不是被好好對待的位置。

2、真的有長大，知道自己要什麼：

有些人離開後才明白自己當初哪裡幼稚、哪裡不負責任。但這種「成熟」不能只靠嘴巴說，必須看得出他行為有沒有不同、對承諾的態度有沒有改。

3、放不下的其實是回憶感：

他想念的可能不是你這個人，而是那段青春、那種被照顧的感覺、或是曾經很甜的自己。如果只是眷戀過去，復合後很快就會遇到現實，然後又開始失望。