主婦買房圓夢變噩夢！公婆賣老家突襲硬入住 丈夫堅稱不知情

據日媒產經新聞報導，一名30多歲的主婦，在去年好不容易買下夢想中的透天厝，準備展開一家四口的新生活，沒想到迎面而來的是宛如恐怖片般的驚悚發展。

某天，原本住在偏遠鄉下的公婆竟在「毫無知會」的情況下，帶著大包小包的行李突然出現在新家門口，甚至說已經把鄉下老家賣了。面對無處可去的兩老，主婦只能無奈讓出房間，但原本規劃的空間要擠下6個人實在太過勉強。

最讓這名主婦氣憤的是，公婆從未提過想一起住，面對突如其來的「同住」，身為長子的丈夫竟也死命堅稱自己「完全不知情」。無助且憤怒的她，只好向知名NPO法人代表兼專欄作家Jun Tachibana投書求助。Jun Tachibana長期致力於傾聽女性煩惱並提供社會性協助，擁有豐富的輔導經驗，針對這則諮詢，她也給出建議。

專家說道，公婆連老家都賣了，想必是抱著破釜沉舟的決心，背後或許隱藏著對老後獨居與健康衰退的深層恐懼，才會趁著還有體力時有這種極端的行為。若從此角度思考，兩老的行為並非完全無法理解。但她也力挺主婦的憤怒，強調即使是家人，也不能打著親情的名義為所欲為；人與人之間仍應顧及彼此立場，保持應有的分寸、禮貌與體貼。

針對這場突如其來的同住困擾，專家點出丈夫態度的矛盾之處：若父子間連這種大事都無法商量，兩老怎貿然投靠長子？她強烈建議主婦，若對先生的反應感到不對勁，千萬不要順水推舟地默默接受現狀，必須和先生充分溝通、討論是否只有同住這一個選項，事情才可能有所進展。