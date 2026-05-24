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男廚師月入6萬交友APP遭秒拒！自誇可在富人區買樓 網狂打臉

香港01／ 撰文：賈桂琳
職業真的有貴賤之分？台灣1名男廚師近日在社交平台發貼文哭訴，稱自己透過交友APP約會時，只要自曝是做廚師，對方態度便會瞬間變冷淡。圖／AI生成
職業真的有貴賤之分？台灣1名男廚師近日在社交平台發貼文哭訴，稱自己透過交友APP約會時，只要自曝是做廚師，對方態度便會瞬間變冷淡。圖／AI生成

職業真的有貴賤之分？台灣1名男廚師近日在社交平台發貼文哭訴，稱自己透過交友APP約會時，只要自曝是做廚師，對方態度便會瞬間變冷淡。他自認條件不俗，月入近6萬新台幣，質疑職業歧視導致交友屢屢失敗，貼文惹來網友討論。

自恃經濟條件佳 月薪稱足以在「富人區」買樓

該網友在Facebook台灣「匿名公社」群組訴苦，多次與交友APP認識的女生見面，前期交談甚歡，可一旦提及自己的職業是廚師之後，便再沒下文，讓他倍感失落，不禁質疑：「做廚師怎麼了？」

他表示自己月薪近6萬新台幣，每週有1至2天休息時間，每年更有28天年假，坦言憑藉自身經濟能力，足以在台北黃金地段大安區（台北富人區）買樓，無奈感慨如今女生擇偶條件過高，感嘆職業仍有貴賤之別，交友令他心很累，打算索性「孤老終生」。

網友質疑「現實感」脫節：大安區房貸都還不起

貼文發布後隨即引來網友討論，不少網友直言問題核心並非其職業，而是對自身經濟狀況認知誤解。據台灣房價數據顯示，大安區被喻為台北「富人區」，房價居高不下，房屋均價每坪逾130萬新台幣，一套普通住宅動輒超過千萬台幣，網友紛紛反駁：「月薪6萬新台幣，連大安區的房貸都難以承擔」，更質疑其言論不切實際。

過來人安慰：職業穩定是優勢 只是未遇到對的人

不過也有網友暖心安慰，認為職業無分貴賤，廚師工作穩定、擁有一技之長且懂打理生活，是優質的伴侶選擇，只是他尚未遇到合適對象。有「單身貴族」的網友分享自身經歷，指女生揀結婚對象時，職業、收入、工時往往會成為首要的考慮因素，勸其不必迎合他人，活出自我便可。

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文章授權轉載自《香港01》

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台灣一名男廚師自稱月入近6萬新台幣，卻因職業遭交友APP女生即刻拒絕，引發網友熱議。部分人質疑其經濟認知不實，認為房市現實使其理想過於脫節，另有網友鼓勵他珍惜自身穩定工作。

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