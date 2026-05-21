0至18歲月領5000！阿嬤獨養兩孫崩潰：能跟兒媳討1萬嗎

賴清德總統於執政兩周年談話中宣布，政府即將推出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，以18項策略全面支持家庭育兒。其中最受矚目的政策之一為針對0至18歲孩童，每人每月提供5000元成長津貼。

此政策一經公布，隨即引發社會熱烈討論。一名阿嬤在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她目前負責撫養兩名孫子，而孫子的父母並未提供任何養育費。她希望了解如何向兒子及前媳婦請求每月1萬元的津貼以支撐養育孫子的開銷。

該貼文曝光後，引來網友廣泛討論。多數人紛紛留言表示，「建議丟回去給他父親，這不是阿嬤的責任」、「監護權在誰手上，就由誰來領津貼」、「可以通報社會局協助處理」。也有網友認為，「不管政府是否有補助，父母都應該承擔養育責任，不應該讓阿嬤獨自承擔」。

根據現行政策，若由阿公阿嬤（三親等內親屬）協助照顧未滿5歲的孫子女，並未交由簽約保母或托嬰中心照顧，可申請每月5000元至7000元的「育兒津貼」。該補助金額依胎次計算：第一胎每月5000元、第二胎每月6000元、第三胎以上每月7000元。

行政院長卓榮泰表示，0至6歲的階段，每月5,000元津貼將直接供家長運用，並可搭配現有的托育及養育補助政策。衛福部進一步說明，此津貼與現行育兒津貼並不衝突，也就是說0至6歲的孩童家長可同時領取兩筆補助。而在6至18歲階段，政府建議家長將成長津貼的一半納入孩子的未來基金，待孩子成年時可累積至36萬元，減輕未來學貸壓力或作為創業資金。