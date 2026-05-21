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不偷吃卻比外遇更冷血！把背叛寫成協議 「空殼婚姻」掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友指出，現代婚姻中的空殼婚姻是一種「看似體面、實則早已名存實亡」的婚姻型態，引發熱烈討論。 示意圖／AI生成
有網友指出，現代婚姻中的空殼婚姻是一種「看似體面、實則早已名存實亡」的婚姻型態，引發熱烈討論。 示意圖／AI生成

婚姻需要彼此扶持與良好溝通，才能長久維繫感情。不過，有網友指出，現在出現一種「看似體面、實則早已名存實亡」的婚姻型態，表面上維持家庭完整，私下卻早已沒有感情交流，引發熱烈討論。

一名網友在臉書社團「靠北婚姻－暢聊婚姻大小事」發文表示，現代婚姻中的「新型出軌」，早已不只是偷吃、抓姦，或外面多了一個人這麼簡單。他認為，更常見的其實是所謂的「空殼婚姻」。

原po形容，這類夫妻在人前依然維持正常模樣，節日照樣一起出席，在親友面前有說有笑，在孩子眼中也像是一個完整的家庭。然而，一旦回到家、關上門後，兩人卻像室友般各過各的生活。有人分房睡，也彼此不過問對方行蹤，甚至對曖昧關係選擇默許，「他們還會把這件事講得很理性」。

原po進一步指出，許多人選擇不離婚，是因為房貸還要一起負擔、孩子仍需共同扶養，也不希望讓父母擔心。至於感情與情感需求，則各自處理、互不干涉。表面上看似理性協議，實際上卻像是「把背叛寫成協議」，讓婚姻成為一場維持體面的表演。

貼文曝光後，引發兩派網友討論。有網友認為，只要雙方有共識，這樣的關係未必不好，「兩個人有默契、有共識，同時滿足經濟合作、社會合作、育兒合作，以及各自的情感與性需求」，其實也沒什麼不好；婚姻本來就是雙方的契約，「當事人都沒意見了，無關的外人更沒立場說什麼」、「這樣沒有抱怨沒有爭吵的婚姻至少80分了」，很多夫妻連這點都做不到。

也有人認為，這樣的婚姻本質上早已失去愛情，「不就是搭伙過日子」、「這不是背叛！這是把婚姻過成了室友關係」。

不過，也有另一派網友無法接受這樣的相處模式，認為若感情已經消失，就應該選擇分開，「我是不願意過這種日子」；如果只是室友關係，又怎麼可能甘願替對方洗衣、做飯，「更遑論老了病了還要照顧他」。

一般而言，「空殼婚姻」常見特徵包括：情感斷裂、缺乏親密互動、分房或分居、生活各自獨立、關係冷漠，以及婚姻名存實亡等。

此外，也有不少人誤以為，只要夫妻長期分居或婚姻失去感情，就一定能自動離婚或成功訴請離婚。不過，法院在審理相關案件時，仍會實際評估雙方是否仍有復合可能、分居原因，以及婚姻是否已無繼續維持的必要。

若雙方最終決定結束這段有名無實的婚姻關係，通常可透過協議離婚、調解／和解離婚，或裁判離婚等方式處理。

婚姻 夫妻 室友 離婚

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